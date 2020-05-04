С 5 мая в клиниках Украины разрешат плановые операции — Минздрав

Со вторника, 5 мая 2020 года, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции, приостановленные на время карантина по коронавирусу.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник, 4 мая, на брифинге, трансляция которого велась на странице Минздрава в Facebook.

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"С завтрашнего дня будут разрешены плановые операции. Не было ни одного заражения во время операций", — доложил он.

По словам Степанова, соответствующее решение правительства закреплено изменениями в постановление №211.

При этом министр добавил, что плановые операции будут проводится после тестирования пациента на COVID-19 методом ПЦР.

Напомним, Министерство охраны здоровья Украины своим приказом от 23 марта 2020 года потребовало от больниц приостановить плановую госпитализацию пациентов, а также плановые операции для того, чтобы медицинские учреждения были готовы для предоставления медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 понедельника, 4 мая, в Украине было 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.

Согласно прогнозам, в Украине должно было быть 180 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, однако стремительного распространения не произошло и Украина перешла в фазу тихого плато.