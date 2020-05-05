Кабмин переходит к снятию карантина — Шмыгаль

Стабильная ситуация с заболеваемостью позволяет с 11 мая начать снятие первых ограничений и перейти к концепции адаптивного карантина.

Об этом сегодня, 5 мая, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабинета министров.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Правительство в первую очередь заинтересовано, чтобы как можно быстрее запустить все сферы экономики, которые приостановились из-за эпидемии. В своих решениях мы руководствуемся исключительно данными наших профильных специалистов. По их расчетам, преждевременное снятие карантина — значит тысячи новых больных. Нельзя этого допустить", — подчеркнул глава правительства.

По словам премьер-министра, стабильная ситуация с заболеваемостью позволяет с 11 мая начать снятие первых ограничений и перейти к концепции адаптивного карантина.

"Мы много общались с представителями бизнеса. Понимаем потребности и запросы бизнеса, и сегодня созвали внеочередное заседание, во время которого планируем принять проект постановления по просьбе бизнеса, которому надо время, чтобы подготовиться к безопасным условиям работы", — отметил глава Кабмина.

Шмыгаль сообщил, что с 11 мая будут открыты для посещений парки, скверы, зоны отдыха.

Кроме того, будет разрешено работать салонам красоты, парикмахерским, но при определенных условиях, которые уже разработаны и будут представлены Министерством здравоохранения Украины.

"Мы позволим работу заведений общественного питания на вынос. Работу летних площадок кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности. Это очень важная привязка и возможность контролировать, в том числе, органами местного самоуправления", — заявил Шмыгаль.

Также, по его словам, будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ.

"Разрешение работать при определенных условиях получат учреждения бытового обслуживания населения по определенным критериям. Музеи, библиотеки, тренировки спортсменов национальных сборных команд, индивидуальные тренировки (бег, походка, езда на велосипеде, движение на активных колясках спортсменов с инвалидностью). Стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, сервис бытовой техники. Все это будет принято. Постановление будет опубликовано и бизнес сможет видеть четко, в каких сферах мы планируем смягчения карантинных мероприятий с 11 мая", — сообщил глава правительства.

Ранее Кабинет министров на заседании 4 мая продлил в Украине карантин из-за распространения коронавируса до 22 мая 2020 года.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 366 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 256 выздоровели.