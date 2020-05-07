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За сутки в Украине подтвердили 507 новых случаев коронавируса

Всего в стране зафиксировано уже 13 691 случай COVID-19

За сутки в Украине подтвердили 507 новых случаев коронавируса За сутки в Украине подтвердили 507 новых случаев коронавируса
Коронавирус в Украине. Фото: из открытых источников

По состоянию на 9:00 четверга, 7 мая, в Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели.

За прошлые сутки зафиксировано 507 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 485 случаев;

Волынская область — 393 случая;

Днепропетровская область — 624 случая;

Донецкая область — 89 случаев;

Житомирская область — 468 случаев;

Закарпатская область — 600 случаев;

Запорожская область — 300 случаев;

Ивано-Франковская область — 1055 случаев;

Кировоградская область — 403 случая;

город Киев — 1675 случаев;

Киевская область — 916 случаев;

Львовская область — 595 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 171 случай;

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Одесская область — 568 случаев;

Полтавская область — 236 случаев;

Ровенская область — 817 случаев;

Сумская область — 131 случай;

Тернопольская область — 951 случай;

Харьковская область — 448 случаев;

Херсонская область — 146 случаев;

Хмельницкая область — 138 случаев;

Черновицкая область — 2048 случаев;

Черкасская область — 324 случая;

Черниговская область — 68 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 7 мая в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 35 904 сообщения о подозрении на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в больницах Черновцов закончились койко-места для пациентов с коронавирусом.

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