За сутки в Украине подтвердили 507 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 четверга, 7 мая, в Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели.
За прошлые сутки зафиксировано 507 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 485 случаев;
Волынская область — 393 случая;
Днепропетровская область — 624 случая;
Донецкая область — 89 случаев;
Житомирская область — 468 случаев;
Закарпатская область — 600 случаев;
Запорожская область — 300 случаев;
Ивано-Франковская область — 1055 случаев;
Кировоградская область — 403 случая;
город Киев — 1675 случаев;
Киевская область — 916 случаев;
Львовская область — 595 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 171 случай;
Одесская область — 568 случаев;
Полтавская область — 236 случаев;
Ровенская область — 817 случаев;
Сумская область — 131 случай;
Тернопольская область — 951 случай;
Харьковская область — 448 случаев;
Херсонская область — 146 случаев;
Хмельницкая область — 138 случаев;
Черновицкая область — 2048 случаев;
Черкасская область — 324 случая;
Черниговская область — 68 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 7 мая в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 35 904 сообщения о подозрении на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в больницах Черновцов закончились койко-места для пациентов с коронавирусом.