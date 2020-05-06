Общество 30 минут назад

"Такого еще не было": в больницах Черновцов закончились койки для пациентов с COVID-19

В больницах Черновцов закончились места для больных Covid-19

"Такого еще не было": в больницах Черновцов закончились койки для пациентов с COVID-19 "Такого еще не было": в больницах Черновцов закончились койки для пациентов с COVID-19
Власти готовят госпиталь ветеранов войны для новых поступающих больных. Фото: 5 канал

В больницах Черновцов закончились койко-места для пациентов с коронавирусом. Об этом заявил мэр города Алексей Каспрук. 

"Все три больницы, которые мы предусматривали для лечения, уже полностью заполнены. В Черновцах никогда еще все три больницы не были полностью заполнены больными пневмонией и вирусными инфекциями", — заявил Каспрук.

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По словам Каспрука, третья городская больница начала принимать больных коронавирусом в прошлую пятницу, и уже сейчас она заполнена. 

"С таким темпами и в областных не будет свободных коек. Областная власть готовит госпиталь ветеранов войны для приема пациентов с COVID-19", — добавил мэр.

Как известно, Черновицкая область лидирует по количеству инфицированных коронавирусом — в этом регионе заразились 1948 человек, 55 человек умерли.

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Напомним, всего в Украине по состоянию на 6 мая, зафиксировано 13 тысяч 184 случая лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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