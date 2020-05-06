"Такого еще не было": в больницах Черновцов закончились койки для пациентов с COVID-19

В больницах Черновцов закончились койко-места для пациентов с коронавирусом. Об этом заявил мэр города Алексей Каспрук.

"Все три больницы, которые мы предусматривали для лечения, уже полностью заполнены. В Черновцах никогда еще все три больницы не были полностью заполнены больными пневмонией и вирусными инфекциями", — заявил Каспрук.

По словам Каспрука, третья городская больница начала принимать больных коронавирусом в прошлую пятницу, и уже сейчас она заполнена.

"С таким темпами и в областных не будет свободных коек. Областная власть готовит госпиталь ветеранов войны для приема пациентов с COVID-19", — добавил мэр.

Как известно, Черновицкая область лидирует по количеству инфицированных коронавирусом — в этом регионе заразились 1948 человек, 55 человек умерли.

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Напомним, всего в Украине по состоянию на 6 мая, зафиксировано 13 тысяч 184 случая лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.