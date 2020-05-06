За последние сутки коронавирусом заразились около 500 украинцев — Минздрав

По состоянию на 6 мая, в Украине зафиксировано 13 тысяч 184 случая лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, к этому времени в Украине зафиксировано 327 летальных случаев, 2 097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 472 случая;
Волынская область — 359 случаев;
Днепропетровская область — 568 случаев;
Донецкая область — 85 случаев;
Житомирская область — 456 случаев;
Закарпатская область — 572 случая;
Запорожская область — 298 случаев;
Ивано-Франковская область — 1 037 случаев;
Кировоградская область — 402 случая;
город Киев — 1 651 случай;
Киевская область — 891 случай;
Львовская область — 553 случая;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 165 случаев;
Одесская область — 505 случаев;
Полтавская область — 232 случая;
Ровенская область — 787 случаев;
Сумская область — 130 случаев;
Тернопольская область — 935 случаев;
Харьковская область — 403 случая;
Херсонская область — 143 случая;
Хмельницкая область — 134 случая;
Черновицкая область — 1 985 случаев;
Черкасская область — 314 случаев;
Черниговская область — 65 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Напомним, за 4 мая в Украине зарегистрировано 366 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 256 выздоровели.