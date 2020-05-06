За последние сутки коронавирусом заразились около 500 украинцев — Минздрав

По состоянию на 6 мая, в Украине зафиксировано 13 тысяч 184 случая лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, к этому времени в Украине зафиксировано 327 летальных случаев, 2 097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 472 случая;

Волынская область — 359 случаев;

Днепропетровская область — 568 случаев;

Донецкая область — 85 случаев;

Житомирская область — 456 случаев;

Закарпатская область — 572 случая;

Запорожская область — 298 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 037 случаев;

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Кировоградская область — 402 случая;

город Киев — 1 651 случай;

Киевская область — 891 случай;

Львовская область — 553 случая;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 165 случаев;

Одесская область — 505 случаев;

Полтавская область — 232 случая;

Ровенская область — 787 случаев;

Сумская область — 130 случаев;

Тернопольская область — 935 случаев;

Харьковская область — 403 случая;

Херсонская область — 143 случая;

Хмельницкая область — 134 случая;

Черновицкая область — 1 985 случаев;

Черкасская область — 314 случаев;

Черниговская область — 65 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, за 4 мая в Украине зарегистрировано 366 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 256 выздоровели.