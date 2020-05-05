В Минздраве опубликовали новые правила после смягчения карантина 11 мая

Министерство здравоохранения Украины обнародовало официальные правила, которые будут действовать после ослабления карантина.

Соответствующий документ размещен на сайте министерства.

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Кроме прочего, ведомство опубликовало основные требования к работе кафе и ресторанов с 11 мая:

✅ проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня. Если температура окажется выше 37,2 — такого сотрудника обязаны не допускать к работе, как и людей с признаками респираторных заболеваний;

✅ обслуживание в общественном питании разрешается только на вынос по предварительным заказам и/или на летних площадках под открытым небом. В таком случае между столами должна быть дистанция 1,5 м, а за каждым из них может размещаться один или два человека;

✅ на входе в заведения необходимо разместить антисептики;

✅ администрация или персонал сами должны контролировать и обеспечивать условия для предотвращения очередей;

✅ меню должно располагаться рядом с местом издания заказов, давать меню клиентам нельзя;

✅ заказ должны выдавать только в одноразовой посуде и закрытой таре;

✅ работники должны использовать средства индивидуальной защиты, а работодатель должен обеспечить их пятидневный запас и следить за выполнением этого правила;

✅ людей из группы риска необходимо временно отстранить от работы в общественном питании;

✅ перед и после открытия, а также каждые 2 часа помещение нужно обрабатывать моющими и дезинфицирующими средствами;

✅ место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.

Кроме того, с 11 мая в парках позволят посещать зоны отдыха и занятия спортом.

Так, в парках и скверах должны быть оборудованы туалеты, и зоны с наличием жидкого мыла и антисептиков на входе в зону отдыха. Запрещено проведение организационных мероприятий, а также работа аттракционов.

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При этом посетители имеют право:

➡️ пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более 3 человек;

➡️ использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом с соблюдением надлежащей социальной дистанцирование и правил, установленных администрацией.

Ранее сообщалось, что карантин, введенный в Украине в связи с пандемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.

5 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что стабильная ситуация с заболеваемостью позволяет с 11 мая начать снятие первых ограничений и перейти к концепции адаптивного карантина. Однако сам режим карантина продлен до 22 мая.