Вслед за Черкассами карантин ослабили в Днепре, Житомире и Мукачево

Ослабить карантин до завершения введенных Кабинетом министров до 11 мая ограничительных мер решили не только Черкассы.

Подобные решения по досрочному ослаблению коронавирусного карантина приняла городская власть в Днепре, Житомире и Мукачево (Закарпатская область), сообщают "Факты недели" на телеканале ICTV.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом такие свои решения местные власти объясняют необходимостью обеспечить жителям города, в частности, малым предпринимателям, возможность прокормить свои семьи и сравнить ФЛП в правах и возможностях с крупными торговыми сетями, которые на карантин не останавливались.

Также на такие решения местные власти натолкнули "карантинные" бунты, которые прокатились на прошлой неделе многими областями Украины и перешли в акции протеста под Кабмином и на Банковой в Киеве.

В ходе акций протеста фермеры показательно уничтожали выращенные собственноручно сезонные овощи, которые негде продать из-за карантина, в результате чего предприниматели несут огромные убытки.

Напомним, 30 апреля городской исполком существенно ослабил карантин в Черкассах. Это позволило в городе открыть ряд магазинов, парикмахерских, мастерских, летних площадок и посещать парки. Уже вечером исполком отказался отменить свое решение, хотя оно и противоречит постановлению Кабмина.

При этом городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко подчеркнул, что решение исполкома горсовета о восстановлении в городе работы ФЛП имеет целью не ослабление карантинных мероприятий, а возможностью дать предпринимателям прокормить свои семьи при обстоятельствах, когда государство не предоставило малому бизнесу помощи на время карантина, а только прекратило его работу.

Позицию городского председателя Черкасс публично поддержали и другие мэры, в частности, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

1 мая полиция открыла по этому факту уголовное производство, поскольку оно противоречит постановлению Кабинета министров. Вскоре мэру Черкасс Анатолию Бондаренко и членам исполкома вручили повестки на допрос в полицию.

После ослабления карантинных мероприятий "пламенный привет" мэру Черкасс передал во время обращения к украинцам и президент Владимир Зеленский, попросив не путать децентрализацию с автономией.

Также Бондаренко пригрозил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.