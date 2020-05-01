Меня уголовными делами не запугать! Черкасский мэр ответил на угрозы Авакова (ВИДЕО)

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко прокомментировал открытие уголовного производства в связи с ослаблением карантинных мер в городе и реакцию в отношении него со стороны министра МВД Арсена Авакова.

Об этом он сегодня, 1 мая, заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

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По словам мэра, Черкасский исполнительный комитет принял решение, чем позволил строительным магазинам, учреждениям бытового обслуживания населения работать.

"Это решение вызвало бурную реакцию, начиная от правоохранительных органов, заканчивая СБУ, понятно, что из Киева звонили... Меня, мэра, никакими уголовными делами... не запугать. В том числе, от высших должностных лиц нашей страны", — заявил Бондаренко.

Чиновник отметил, что в Черкассах таким решением восстановили "социальную справедливость".

"По моему мнению, ничем не отличается большой строительный гипермаркет от маленького магазина строительных товаров", — сказал Бондаренко.

Городской голова подчеркнул, что каждый гражданин Украины имеет право посещать все магазины с соблюдением карантинных мер.

"В городе Черкассы есть множество дел, которые не раскрыты. Начиная от убийств, заканчивая в год более 200 завладений транспортными средствами. Нужно расследовать эти дела, а не решение, которое принял Черкасский исполнительный комитет", — добавил он.

Напомним, Национальная полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая.

Как отмечают правоохранители, горисполком разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что принятое исполкомом Черкасского горсовета решение об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая является риском для здоровья и жизни людей, и на него будут предприняты меры реагирования.

"Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020

Как сообщалось ранее, 24 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил стратегию выхода страны из карантина.