В Нацполиции рассказали, в каких регионах оформили больше всего нарушителей карантина

В первый месяц карантина, а именно с 11 марта по 17 апреля, сотрудники Национальной полиции Украины составили 7121 протокол о нарушении карантинных ограничений на граждан. Об этом в ответ на запрос Delo.ua сообщили в Нацполиции Украины.

Речь идет о протоколах по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которой нарушение правил карантина влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тысяч гривен, и на должностных лиц — от 34 до 170 тысяч гривен.

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Согласно данным полиции, в первый месяц карантина больше всего "попавшихся" на его нарушении было в Днепропетровской области — там было оформлено сразу 1187 протоколов. Примечательно, что из 42 протоколов, которые уже успел рассмотреть суд, только в 9 случаях суд привлек нарушителя к ответственности, по 33 протоколам было принято, как указывают в полиции, "другое решение".

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На втором месте по количеству нарушений карантина оказался Киев — тут в период с 11 марта по 17 апреля полицейские составили 920 протоколов. Из 12 рассмотренных судом только 5 протоколов были удовлетворены судьями, а по семи были приняты другие решения.

Третье место в данном рейтинге "завоевала" Львовская область с 533 протоколами (из 15 рассмотренных судом только по 7 было принято решение о взыскании). Далее расположились Харьковская область (434 протокола), Запорожская область (417 протоколов), Одесская (345) и Херсонская (335).

Меньше всего нарушали и попадались полицейским в Закарпатской области (57 протоколов), Николаевской (67) и Тернопольской (63) областях.

Инфографика Сергея Доды / Delo.ua

Примечательно, что лучше всего суды при этом работают в Сумской области, где оформлено было всего 210 протоколов, но по состоянию на 17 апреля суды успели рассмотреть уже 52 из них. И по Сумской область динамика такая же, как и по всей стране — только по малой части протоколов суды принимают решения о взысканиях с граждан: в случае с Сумской областью это 17 таких решений против 35, по которым протоколы полиции не были подтверждены судом и отклонены им.

Напомним, ранее Кельменецкий районный суд Черновицкой области отказал полиции в штрафе мужчины за отсутствие у него маски в общественном месте, так как в законе не указано, что он самостоятельно должен приобрести или сшить маску.