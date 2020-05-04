"Привет Зе от потомков Холодного Яра": в Черкассах протестовали у главка полиции (ФОТО)

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в сопровождении двух народных депутатов от ВО "Батькивщина" — Константина Бондарева и Ивана Крулько, активистов Национального корпуса и нескольких десятков своих сторонников пришли 4 мая в следственное управление ГУНП в Черкасской области, чтобы выразить свое недовольство уголовным преследованием мэра.

Об этом сообщает местное издание "Прочерк".

Известно, что в понедельник в 12:00 должен был состояться допрос Бондаренко, но затем его отменили.

Тем не менее, черкасский мэр с единомышленниками таки пришли в следственное управление. Внутрь их не пустили, и они общались через домофон.

Как отмечается, некоторые активисты держали плакаты с надписями: "Зе, от потомков Холодного Яра тебе привет!", "Где дела на "Велюр", "Эпицентр"? Закон один для всех!" и другие.

При этом значительная часть присутствующих были без защитных масок и перчаток.

Напомним, 30 апреля городской исполком существенно ослабил карантин в Черкассах. Это позволило в городе открыть ряд магазинов, парикмахерских, мастерских, летних площадок и посещать парки. Уже вечером исполком отказался отменить свое решение, хотя оно и противоречит постановлению Кабмина.

1 мая полиция открыла по этому факту уголовное производство, поскольку оно противоречит постановлению Кабинета министров. Вскоре мэру Черкасс Анатолию Бондаренко и членам исполкома вручили повестки на допрос в полицию.

Это решение властей Черкасс раскритиковал министр здравоохранения Максим Степанов, заявив, что оно может привести к катастрофическим последствиям. Впоследствии с критикой выступили и черкасские медики, которые призывали людей оставаться дома.

Читайте также: Обладминистрация оспорит в суде отмену карантина в Черкассах

Также Бондаренко пригрозил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

После ослабления карантинных мероприятий "пламенный привет" мэру Черкасс передал во время обращения к украинцам и президент Владимир Зеленский, попросив не путать децентрализацию с автономией.