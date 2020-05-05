Зеленский припугнул 120 тысячами смертей в случае преждевременной полной отмены карантина

Полная преждевременная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия.

Об этом в своем вечернем видеообращении 4 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Посмотрите на страны, где, либо не вводили карантинные мероприятия, либо сделали их мягкими. Результат — тысячи смертей и десятки тысяч заболевших... Каждый день. Да, есть негативное влияние карантина на экономику, потери от него болезненные. Но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности катастрофичны. Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному нам ритму жизни, это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, если бы не карантин, в Украине могло бы быть не 12 тысяч заражений коронавирусом, а 200 тысяч. Однако, заявил Зеленский, критического сценария удалось избежать, и тому есть две причины. Первой он считает вовремя принятые жесткие, "но как показало время — правильные" меры, а второй — заслугу украинских врачей.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение продлить карантин в стране до 22 мая, но уже с некоторыми ослаблениями.

В частности, с 11 мая будет разрешена работа салонов красоты, летних площадок кафе и ресторанов и так далее. О том, как барбершопы и салоны красоты готовятся к выходу на работу после карантина, читайте здесь.