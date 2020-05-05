Между столиками 1,5 метра: Кабмин разрешил работу "летников" кафе и ресторанов с 11 мая

С 11 мая 2020 года в рамках ослабления карантинных ограничений Кабинет министров Украины разрешил работу летних площадок и террас ресторанов и кафе. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Так, Кабинет министров Украины принял изменения в постановление от 11 марта 2020 № 211. В частности, расширен перечень разрешенных во время карантина видов хозяйственной деятельности и разрешена работа торгового и бытового обслуживания граждан.

"Решение принято с целью смягчения влияния на экономику ограничительных мер, введенных с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19", — говорится в сообщении министерства.

Согласно постановлению, с 11 мая будет разрешена работа летних площадок кафе и ресторанов под открытым небом при условии обеспечения санитарных и противоэпидемических мероприятий. В частности, должно быть соблюдено расстоянии не менее 1,5 метра между столами, за одним столом должно быть не более 1-2 посетителей, а персонал и посетителей должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Помимо этого, с 11 мая будет разрешена работа общепита на вынос, деятельность нотариусов, адвокатов и аудиторов, салонов красоты, а также предоставление стоматологических услуг.

"На заседании Кабмина также определили, что до 11 мая будут доработаны нормы, которые еще расширят перечень видов хозяйственной деятельности на первом этапе ослабления карантина. Решения должны быть приняты на следующих заседаниях правительства", — говорится в сообщении Минэкономики.

Напомним, как уже сообщалось, Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 22 мая, но ввел некоторое его ослабление с 11 мая. Кроме того, как сообщалось, местные власти некоторых городов самостоятельно приняли решение ослабить карантин до завершения введенных Кабинетом министров до 11 мая ограничительных мер, что уже назвали "карантинными бунтами".