В Киеве начали готовить рестораны и кафе к открытию после карантина (ФОТО)

В распоряжении КГГА от 4 мая указано, что с 5 мая в Киеве может восстановиться продажа фастфуда в МАФах, а также продажа кофе на вынос с соблюдением противоэпидемических требований. Речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. То есть такие, где приготовление осуществляется внутри — без доступа потребителей.

Продажа должна осуществляться через специальное окошко, а потребление купленной пищи и напитков на месте продажи не разрешается. У окошков МАФов для посетителей должны быть диспансеры с антисептиками, одноразовые салфетки и перчатки.

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В самих МАФах персонал должен придерживаться противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий: соблюдать масочный режим, ежедневно осуществлять термометрию персонала, совершать безопасный сбор использованных средств индивидуальной защиты и их утилизацию, а также обеспечивать соблюдение дистанции с посетителем как минимум 1,5 метра.

Корреспондент Delo.ua проверил, открылись ли точки продаж закрытого типа, а также соблюдает ли персонал противоэпидемические требования.

Кафе "Eco shop". Фото: Delo.ua

Столица с каждым днем оживает все больше и больше, на улице стало значительно больше людей, машин и открытых торговых точек. Если неделю-две назад двери ресторанов и кафе были заперты, то сейчас ситуация значительно изменилась.

Например, на улице Саксаганского есть множество заведений общественного питания и некоторые из них уже готовятся к ослаблению карантина, которое наступит с 11 мая 2020 года: в ресторанах заметно движение, персонал выносит мусор, моет окна и столы, а значит готовится к открытию.

Ресторан "Musafir". Фото: Delo.ua

Примечательно, что некоторые заведения уже повесили табличку "Открыто", на входе установлен стол с дезинфектором и внутри происходит активная уборка помещения.

Кафе "Волконський". Фото: Delo.ua

Что касается МАФов, то открылись не все. Возможно, это и не произойдет, так как много предпринимателей не смогли договориться с арендаторами торговой точки об отмене оплаты за аренду.

Кофейня. Фото: Delo.ua

Возле метро "Палац Спорту" установлено несколько МАФов, где ранее можно было купить кофе и фастфуд на любой вкус. Сегодня работает только один киоск, где можно купить кофе с собой. В кофейне сотрудник в маске и перчатках, но антисептиков для посетителей не наблюдалось.

МАФ возле метро "Палац Спорту". Фото: Delo.ua

Кофейня "Coffee Point". Фото: Delo.ua

Возле некоторых ресторанов уже организованы летние площадки, но они опечатаны лентами и на каждом столе лист бумаги с просьбой не садиться.

Летняя площадка. Фото: Delo.ua

Заведения, которые и раньше продавали еду и кофе через окно, продолжают свою работу с соблюдением санитарных норм. Для посетителей есть дезинфекторы, а персонал работает в перчатках и масках. Возле некоторых ресторанов ожидают заказы курьеры.

Ресторан "Milk Bar". Фото: Delo.ua

Так, ресторанный бизнес постепенно выходит из карантинного режима в ожидании, что с середины мая у собственников будет больше возможностей, чтобы принимать гостей хотя бы на летних площадках. Как ранее сообщалось, с 11 мая Кабмин разрешил работу летних террас ресторанов и кафе с условием соблюдения 1,5-метровой дистанции между столиками.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua