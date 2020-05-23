Украинским производителям разрешат экспорт масок — Офис президента

Украина разрешит отечественным производителям масок и средств индивидуальной защиты экспортировать собственную продукцию.

Этот вопрос поднимали 23 мая на совещании с участием главы государства Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В частности, в ходе совещания было решено разрешить украинским производителям экспортировать свою продукцию, но при условии, что ее невозможно будет продать в Украине и она отвечает требованиям других государств.

"Президент поддержал это. Уже на следующей неделе Кабинет министров наработает нужные решения", — заявили у Зеленского.

Ранее парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде усилить ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Напомним, экспорт товаров противоэпидемического назначения был запрещен 12 марта.

Как сообщалось, в Киеве откроются пункты по сбору использованных масок и перчаток. Для подготовки к утилизации потенциально опасных отходов будут установлены специальные одноразовые контейнеры. В дальнейшем, они будут сжигаться вместе с выброшенными в них масками и перчатками.

По словам заместителя министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, масочный режим в стране может завершиться до конца лета, если количество новых случаев COVID-19 в период карантина будет снижаться.