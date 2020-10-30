ФГИ продал уже шестой спиртзавод: цена оказалась больше предыдущих

Фонд государственного имущества на аукционе 30 октября продал Суходольское место ведения деятельности и хранения спирта (село Суходолы Бродовского района Львовской области) за 60,332 млн грн. Об этом говорится в сообщении фонда.

В аукционе участвовало четыре компании. Стартовая цена объекта составила 21,674 млн грн. Таким образом, в ходе торгов она выросла в более чем 2,7 раза. Всего же за шесть проданных объектов госпредприятия "Укрспирт" ФГИ получил уже более 268 млн грн.

Напомним, всего на приватизационные аукционы, проводящиеся в рамках демонополизации рынка спирта, было выставлено 10 объектов.

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Первым продали 15 октября Немировский спиртзавод за 55 млн грн, а 20 октября с молотка ушел Артемовский спиртзавод под Харьковом за 50 млн.

22 октября за 53 млн грн был продан Овечачский спиртзавод в Винницкой области, а 28 октября за 50 млн грн продали Лопатинский спиртзавод во Львовской области.

В то же время к заявленному накануне аукциону по Бершадскому спиртзаводу проявила интерес лишь одна компания, купившая в итоге предприятие по стартовой цене в 19,8 млн грн.