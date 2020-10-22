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АПК 1 час назад

Еще один спиртзавод в Винницкой области продали за 53 млн грн

Успешно состоялся третий аукцион по продаже объектов "Укрспирта"

Здание проданного объекта. Фото: ФГИ Здание проданного объекта. Фото: ФГИ
Здание проданного объекта. Фото: ФГИ

Фонд государственного имущества на аукционе 22 октября продал Овечачское место ведения деятельности и хранения спирта за 53 млн грн. Об этом говорится в сообщении фонда.

На аукционе было пять участников. Стартовая цена объекта составляла 19,84 млн грн. Таким образом, в ходе торгов она выросла почти в 2,7 раза.

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Спиртзавод расположен в селе Дружное (историческое название — Овечачье) Калиновского района Винницкой области.

Вместе с правом собственности на него новый собственник, который не называется, сможет получить и лицензию на производство спирта.

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Напомним, это уже третий аукцион по продаже объектов госпредприятия "Укрспирт". Первые два были проданы примерно за ту же сумму: Немировский спиртзавод продали 15 октября за 55 млн грн, а 20 октября с молотка ушел Артемовский спиртзавод под Харьковом за 50 млн.

Приватизационные аукционы проводятся в рамках демонополизации рынка спирта. Всего было выставлено на торги 10 объектов.

Следующими на продажу должны пойти Вишняковское (Полтавская область) и Мартыновское (также Винницкая область) места ведения деятельности и хранения спирта.

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