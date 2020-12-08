Политика 50 минут назад

Мэром Кривого Рога избран кандидат от ОПЗЖ Павлов — горизбирком

"Слугу народа" Шевчика поддержали лишь немногим больше 40% избирателей

Константин Павлов. Фото: пресс-служба Криворожского горсовета Константин Павлов. Фото: пресс-служба Криворожского горсовета
Константин Павлов. Фото: пресс-служба Криворожского горсовета

Кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов победил во втором туре выборов мэра, получив 56,97%, или 97591 голос. Об этом свидетельствует опубликованный "Опорой" протокол городской избирательной комиссии об итогах голосования.

Его оппонента от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика поддержали 69369, или 40,5% избирателей. Еще 2,53% бюллетеней признаны недействительными. Явка на выборах составила 35,3%.

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Напомним, в первом туре выборов 25 октября с большим отрывом первое место занял действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, получивший 45% голосов. Шевчик тогда набрал 25,9%.

Однако впоследствии он отказался от участия во втором туре выборов, сославшись на состояние здоровья. При этом Вилкул поддержал занявшего третье место всего с 9,15% Павлова, работавшего с ним 10 лет в одной команде.

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Напомним также, что сын Вилкула Александр не смог пройти во второй тур выборов мэра Днепра. По официальным данным, экс-вице-премьер и экс-губернатор Днепропетровской области уступил всего 447 голосов Загиду Краснову.

Лидером же гонки оказался действующий мэр Борис Филатов, который с четырехкратным отрывом выиграл и во втором туре, прошедшем в облцентре 22 ноября.

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