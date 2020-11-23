В Ужгороде и Славянске во втором туре победили действующие мэры

В Ужгороде переизбрали мэром действующего градоначальника Богдана Андриива, баллотировавшегося в качестве самовыдвиженца. Согласно данным протокола городской избирательной комиссии, опубликованным организацией "Опора", во втором туре он получил 12 869, или 51% голосов.

В свою очередь, за кандидата от "Слуги народа" Виктора Щадея проголосовало 11 452, или 45,4% избирателей.

Подпишитесь на канал DELO.UA

3,58% бюллетеней признано недействительными. Явка на выборах составила 28%.

В Славянске Донецкой области мэром переизбран Вадим Лях, баллотировавшийся от партии "Оппозиционный блок". По данны протокола местного горизбиркома, опубликованным на сайте Славянского горсовета, Лях набрал 16811, или 60,9% голосов.

Его конкурент от "Оппозиционной платформы — За жизнь", глава правления Славянского машиностроительного завода Павел Придворов получил поддержку 10 415, или 37,7% избирателей.

Недействительными на этих выборах признаны лишь 1,42% бюллетеней, а явка составила 32,4%.

Напомним при этом, что полиция открыла 11 дел о нарушениях в ходе второго тура выборов мэров, прошедшего 22 ноября.