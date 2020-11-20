Мэрами Сум и Луцка избрали лидеров первого тура

Мэром Сум по итогам второго тура выборов переизбран действующий градоначальник Александр Лысенко, баллотировавшийся от "Батькивщины" и лидировавший также и в первом туре. Он получил 26 446, или 60,3% голосов.

Как свидетельствуют данные протокола городской избирательной комиссии, опубликованные на сайте горсовета, конкурент Лысенко — Вадим Акперов от "Европейской солидарности", занимавший до этих выборов должность председателя Сумского райсовета — получил поддержку 16 567, или 37,8% избирателей.

Недействительными признаны 1,88% бюллетеней. При этом явка на выборах составила всего лишь 19,1%.

В свою очередь, в Луцке на выборах победил советник мэра Игорь Полищук, баллотировавшийся от партии "За будущее" и также лидировавший в первом туре. Его результат составил 24 355, или 54,6% голосов.

За самовыдвиженца, гендиректора ГП "Волыньстандартметрология" Богдана Шибу проголосовали во втором туре 42,8% избирателей (19 093). Соответствующие цифры значатся как в проекте протокола на сайте Луцкого горсовета, так и подтверждены на сайте Центризбиркома.

Исходя из цифр на сайте горсовета, недействительными признаны 2,6% бюллетеней, а явка на этих выборах составила 26%.

Напомним, 15 ноября повторное голосование на выборах мэров проводилось в семи городах. Остальными пятью были Одесса, Херсон, Краматорск, Каменец-Подольский, а также в небольшой Украинке, где в первом туре кандидаты-лидеры получили равное число голосов. 22 ноября будет проведен второй тур выборов в еще 11 городах Украины.