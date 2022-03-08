Кабмін спростив порядок перетину кордону для водіїв вантажівок та залізничного транспорту

Кабінет міністрів України спростив порядок перетину державного кордону для водіїв віком від 18 до 60 років.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, таке рішення було ухвалено для налагодження міжнародної логістики. Воно стосується як водіїв вантажівок, так і залізничного транспорту.

Йдеться зокрема про бронювання водіїв, які здійснюють:

- міжнародні вантажні перевезення;

- перевезення потреб Збройних Сил України;

- перевезення медичних вантажів;

- перевезення вантажів з гуманітарної допомоги.

Для отримання відповідного рішення перевізник повинен звернутися з даними про водіїв або до Мінінфраструктури, або до обласної, Київської міської військової адміністрації.

Інформація про прийняте рішення надсилається до Адміністрації Державної прикордонної служби для обліку при виїзді та в'їзді в Україну громадян України.

Автоперевізники, які мають ліцензію на міжнародні вантажоперевезення, можуть подати повідомлення як у письмовому, так і в електронному вигляді з використанням електронного кабінету перевізника Системи "ШЛЯХ" Укртрансбезпеки/ДСБТ (електронний сервіс "Заявка на перетин 18-60").

Міністерство інфраструктури бере на себе зобов'язання оформляти всі необхідні документи протягом двох годин із моменту отримання повідомлення від перевізника.

У відомстві наголосили, що відповідальність за повернення водія на територію України після виконання перевезення лежить на перевізнику.

З усіх питань організації перевезень гуманітарних вантажів через державний кордон та всередині країни можна звертатися на багатоканальну телефонну лінію щодня з 08:00 до 17:00: +38 (044) 334 43 04.

Звернення до Мінінфраструктури з бронювання військовозобов'язаних водіїв потрібно надсилати листом на електронну адресу: [email protected]

Лист має бути у форматі .pdf та word із зазначенням наступної інформації:

- ПІБ, року народження, посади, військового звання, військово-облікової спеціальності та її №___;

- найменування та адресу підприємства, установи, організації;

- назва територіального центру та соціальної підтримки (за місцем розташування, підприємства, установи, організації);

- назва територіального центру та соціальної підтримки (за місцем знаходження військовозобов'язаного на військовому обліку).

Нагадаємо, низка країн Європейського Союзу спростила проїзд для перевізників гуманітарної допомоги в Україну. Зокрема, для перетину кордону з Литвою, Латвією та Словаччиною не потрібно подавати інформацію про перевізника та транспортний засіб.