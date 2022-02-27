Громадський транспорт Києва віддали на потреби Збройних Сил

Комунальні та приватні перевізники міста Києва забезпечують транспортом захисників України.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Комунальний транспорт не здійснює перевезення населення, поки діє комендантська година. Водночас рухомий склад міського транспорту задіяний у виконанні завдань Київського центрального штабу", – йдеться у повідомленні.

Станції метрополітену працюють лише у режимі укриття – рух поїздів не здійснюється.

"Гермозатвори на червоній гілці метро закриті та відкриваються за необхідності додатково прийняти населення. На інших станціях "герма" відкрита", – уточнюють у КМДА.

Ситуацію у метрополітені контролює поліція. В даний час спільно з працівниками метро формують потребу в харчуванні, медикаментах та теплих речах, щоб забезпечити ними людей, які ховаються від нападу ворога в метро.

У КМДА наголошують, що ситуація у Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія та тероборона.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Лаврухіна стався вибух. За попередніми даними, загиблих не виявлено, постраждалі попередньо з легкими пошкодженнями.

Раніше снаряд потрапив до житлового будинку у Солом'янському районі Києва за адресою Лобановського, 6а.