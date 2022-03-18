Центральний банк Польщі запустить програму конвертації гривень у злоті

Українці у Польщі зможуть обміняти гривневі банкноти на польські злоті із середини наступного тижня. Про це повідомляє Reuters.

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Багато обмінних пунктів і банків у Польщі неохоче приймають гривню через її надлишок внаслідок великої кількості біженців.

Національний банк Польщі (НБП) заявив, що співпрацює з найбільшим кредитором країни, PKO BP (PKO.WA), щоб дозволити українським біженцям у Польщі конвертувати гривні.

"У зв'язку зі значним напливом військових біженців з території України, які прибувають до Республіки Польща з гривнями у готівковій формі, Національний банк Польщі проводить інтенсивну підготовку, що дозволяє конвертувати гривні у злоті", — заявили у НБП.

Купюри номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень обмінюватимуться у відділеннях PKO BP. Загальна сума становитиме до 10 тисяч гривень на особу.

Для багатьох біженців важко купити навіть предмети першої необхідності, тому що їх заощадження в гривні не конвертуються в більшій частині Європи, а це означає, що у них немає можливості обміняти їх за прийнятним курсом.



Європейський центральний банк також працює над створенням фінансового механізму, який дозволить мільйонам українських біженців конвертувати свої заощадження у тверду валюту.

Нагадаємо, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) оцінює чисельність біженців, які були змушені покинути Україну через російське військове вторгнення, більш ніж у 2,8 мільйона людей.

Кабінет міністрів також спростив виїзд з України для чоловіків, які не придатні до військової служби через інвалідність. Тепер це можна зробити за відповідним посвідченням або за довідкою про отримання відповідних пільг.