Польща прийняла 2,3 млн біженців з України та готова до нових "хвиль"

Польща продовжить приймати українських біженців стільки, скільки потрібно. Про це в інтерв'ю Politico заявив віцепрем'єр Петро Глінський, який займається прийомом біженців.

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За його словами, за останній місяць Польща прийняла 2,3 мільйона біженців, це більше за будь-яку іншу європейську країну.

"У нас є можливості, і ми, як і раніше, готові прийняти більше біженців", — підкреслив він.

Глінський заявив, що до війни в Польщі вже жило і працювало близько 1,5 мільйона українців, а між країнами існують глибокі культурні зв'язки.

Кількість тих, хто прибуває останнім часом, дещо скоротилася, але Варшава готується до майбутніх "хвиль" біженців з України.

Нагадаємо, українці у Польщі зможуть обміняти гривневі банкноти на польські злоті. Центральний банк цієї країни запустив спеціальну програму конвертації.

При цьому, незважаючи на великий наплив українських біженців, на підприємствах у Польщі спостерігається гостра нестача чоловічої робочої сили. Найгостріше це позначається на будівельній галузі.