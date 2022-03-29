- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Польща прийняла 2,3 млн біженців з України та готова до нових "хвиль"
Польща продовжить приймати українських біженців стільки, скільки потрібно. Про це в інтерв'ю Politico заявив віцепрем'єр Петро Глінський, який займається прийомом біженців.
За його словами, за останній місяць Польща прийняла 2,3 мільйона біженців, це більше за будь-яку іншу європейську країну.
"У нас є можливості, і ми, як і раніше, готові прийняти більше біженців", — підкреслив він.
Глінський заявив, що до війни в Польщі вже жило і працювало близько 1,5 мільйона українців, а між країнами існують глибокі культурні зв'язки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Кількість тих, хто прибуває останнім часом, дещо скоротилася, але Варшава готується до майбутніх "хвиль" біженців з України.
Нагадаємо, українці у Польщі зможуть обміняти гривневі банкноти на польські злоті. Центральний банк цієї країни запустив спеціальну програму конвертації.
При цьому, незважаючи на великий наплив українських біженців, на підприємствах у Польщі спостерігається гостра нестача чоловічої робочої сили. Найгостріше це позначається на будівельній галузі.