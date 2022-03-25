Польща, Чехія та Словенія запропонували план з 10 кроків для зупинення російської агресії проти України

Польща, Чехія та Словенія виробили план з 10 кроків, які необхідно зробити для підтримки України та зупинення війни проти неї, що ведеться Росією. Про це розповів у статті для видання Politico польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

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Він нагадав, що нещодавно відвідував Київ разом із колегами із зазначених країн Петром Фіалою та Янезом Яншою, наголосивши, що Україні зараз потрібна значно більша підтримка, ніж та, що здійснюється фактично.

"Люди, з якими я розмовляв у Києві, мають більше мужності, ніж лідери найбільших країн світу. Але їм потрібно більше, ніж просто співчуття чи заяви про солідарність. Їм потрібна реальна підтримка. Президент Володимир Зеленський... та решта України має рацію, очікуючи від нас набагато більшого", — наголосив Моравецький.

За словами польського прем'єра, немає сенсу намагатися утихомирити президента Росії Володимира Путіна, боячись Третьої світової війни, оскільки йому в принципі не потрібні приводи для порушення міжнародного права, що показав досвід і Грузії, і України.

"Такі зауваження нагадують мені слова Уїнстона Черчілля, який описав рішення умиротворити Адольфа Гітлера як вибір між війною і ганьбою: "Вони обрали ганьбу, але також отримають війну". Пасивність політиків напередодні Другої світової війни не зупинила Гітлера. Це давало йому більше можливостей для дій. Наше завдання сьогодні – не повторити тієї ж помилки", — наголосив він.

Моравецький зазначив, що чотири пакети санкцій, які ввів Євросоюз проти України, є недостатніми і "треба зробити набагато більше, і швидко".

Так, окрім якнайшвидшого припинення платежів Росії за нафту, газ і вугілля, він назвав такі заходи:

- відключення всіх російських банків від міжнародної міжбанківської системи SWIFT;

- запровадження єдиної політики притулку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму у Москві;

- повне блокування російської пропаганди в Європі;

- блокування російських кораблів у європейських портах;

- блокування автомобільного сполучення з Росією;

- запровадження санкцій не тільки щодо олігархів, а й щодо всього російського бизнес-середовища;

- зупинення видачі віз усім громадянам Росії, які хочуть в'їхати до ЄС;

- запровадження санкцій проти всіх членів партії "Єдина Росія";

- повна заборона на експорт до Росії технологій, які можуть бути використані у військових цілях;

- виключення Росії з усіх міжнародних організацій.

"Якщо це не зупинить війну, то треба йти далі. У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, у нас немає вибору: ми маємо захищати народ України власними щитами", — додав Моравецький.

При цьому польський прем'єр додав, що наявність у Росії ядерної зброї не має бути виправданням для утримання від таких дій, оскільки пасивна реакція, на його думку, лише підштовхне Путіна до подальших дій.

"Якщо ми хочемо відновити мир, Путін повинен знати, де проходить червона лінія — лінія, яку він не може перейти. Той факт, що Росія має ядерний арсенал, не може служити виправданням пасивності. Ми повинні усвідомлювати цю загрозу, але вона не може нас стримувати. Інакше Путін лише піде далі", — наголосив він.

Моравецький також припустив, що "наступного разу" Путін може напасти на Молдову, Литву або Фінляндію, і запитав: "Чи почнемо ми ставитися до цієї загрози серйозно лише тоді, коли він відправить танки на Берлін?".