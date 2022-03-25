Загальні збитки від російської агресії в Україні можуть становити трильйон доларів, — економіст

Сумарні збитки, які завдала Росія Україні за весь час агресії, може скласти трильйон доларів.

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Про це у коментарі кореспондентові Delo.ua заявив директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Він вважає, що поки що складно дати чітку фінансову оцінку руйнуванням. За словами Амеліна, наприклад, сума збитків української транспортної інфраструктури коливається між $50 і $300 млрд. Крім того, економіст зазначає, що збитки українській економіці — від заморожених активів, людей, які залишилися без роботи, і зупинених підприємств — може становити близько 30% від ВВП України.

"Руйнування інфраструктури чи від'їзд великої кількості людей також є важливими факторами. Плюс не варто забувати про шкоду, яку було завдано українській економіці починаючи з 2014 року. Ну, і знову ж таки не забуваємо про гроші, які Ощадбанк РФ вивів з України. Якщо ми все це складемо, то отримаємо коридор цифр від $500 млрд до одного трильйона доларів. Це той обсяг збитків, який Росія завдала Україні. Але це дуже приблизні оцінки", – резюмує економіст.

Нагадаємо, що за місяць війни російські війська знищили або частково пошкодили понад двісті українських шкіл, майже сорок лікарень, десятки мостів, аеропортів та електростанцій. І це без урахування сотень, якщо не тисячі зруйнованих житлових будинків по всій країні. Щотижня економічні збитки Україні, за оцінками експертів, збільшуються на десятки мільярдів доларів. Детально про те, як відбувається розрахунок збитків від військових втрат, можна дізнатися у нашому матеріалі "Економічні збитки від війни Росії з Україною: як його вважають і яких цифр нам чекати".