Общий ущерб от российской агрессии в Украине может составить триллион долларов, — экономист

Суммарный ущерб, который нанесла Россия Украине за все время агрессии, может составить триллион долларов.

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Об этом в комментарии корреспонденту Delo.ua заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Он считает, что пока сложно дать четкую финансовую оценку разрушениям. По словам Амелина, например, сумма ущерба украинской транспортной инфраструктуры колеблется между $50 и $300 млрд. Кроме того, экономист отмечает, что ущерб украинской экономике — от замороженных активов, оставшихся без работы людей и остановленных предприятий — может составлять порядка 30% от ВВП Украины.

"Разрушение инфраструктуры или отъезд большого количества людей также являются важными факторами. Плюс не стоит забывать об ущербе, который был нанесен украинской экономике начиная с 2014 года. Ну, и опять же не забываем о деньгах, которые Сбербанк РФ вывел из Украины. Если мы все это сложим, то получим коридор цифр от $500 млрд до одного триллиона долларов. Этот тот объем ущерба, который Россия нанесла Украине. Но это очень приблизительные оценки", — резюмирует экономист.

Напомним, что за месяц войны российские войска уничтожили или частично повредили больше двухсот украинских школ, почти сорок больниц, десятки мостов, аэропортов и электростанций. И это без учета сотен, если не тысяч разрушенных жилых домов по всей стране. Каждую неделю экономический ущерб Украине, по оценкам экспертов, увеличивается на десятки миллиардов долларов. Подробно о том, как происходит расчет от военных потерь, можно узнать в нашем материале "Экономический ущерб от войны России с Украиной: как его считают и каких цифр нам ждать".