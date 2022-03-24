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Суспільство
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Бракує чоловіків: Польща відчуває дефіцит робочої сили з України

Бракує чоловіків: Польща відчуває дефіцит робочої сили з України
Сьогодні у Польщі найвищу пропозицію мають вакансії, де потрібна чоловіча праця. Фото: Delo.ua

На підприємствах у Польщі спостерігається гостра нестача чоловічої робочої сили. Про це свідчать дані аналітичного центру агентства з працевлаштування Gremi Personal.

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За інформацією GP, на сьогоднішній день у Польщі найвищу пропозицію мають вакансії, де потрібна чоловіча праця. Зокрема, 70% пропозицій для іноземців на польському ринку праці орієнтовані на чоловіків.  

В агентстві зазначають, що останнім часом із Польщі в Україну повернулися понад 285 тисяч українських громадян, більшість із яких чоловіки.  

При цьому нового припливу чоловічої робочої сили в країну не спостерігається, що відразу позначилося на ринку праці.  

Наразі найбільший дефіцит у Польщі відчуває будівельна галузь, де працювало близько 400 тисяч українців. У цій сфері не вистачає будівельників, водіїв, мулярів, штукатурів та представників інших професій.  

В автомобільній промисловості також скаржаться на нестачу чоловіків. Ця галузь є найсильнішою у польському виробництві та третьою за обсягом зайнятості в Європі після Німеччини та Франції.  

Найближчими місяцями саме автомобільна промисловість може "поглинути" робітників з України.  

Від нестачі чоловіків також страждають важка та оборонна промисловість.  

"Загалом не вистачає працівників на підприємствах, де потрібна фізична сила.  Це важка промисловість, металургійна, підприємства харчової промисловості", – заявляють в агентстві.  

У зв'язку з цим польські роботодавці виборюють чоловіків, які залишилися в Польщі та за тих, хто може виїхати з України (багатодітні батьки, студенти та інші категорії українських громадян).  

Для цього вони пропонують привабливі ставки заробітної плати, допомагають із евакуацією та легалізацією сімей.  

Раніше повідомлялося, що з 24 лютого до 6 березня цього року в Україну повернулися понад 140 тисяч українців.

Нагадаємо, у січні 2022 року президент Польщі Анджей Дуда підписав низку змін до законів, що спрощують працевлаштування іноземних громадян, зокрема українців.

Так, громадяни України та ще п'яти країн зможуть працювати у Польщі не шість місяців, як це було раніше, а два роки без дозволу на роботу, а на підставі декларації щодо отримання роботи.

Раніше повідомлялося, що кожна четверта компанія у Польщі протягом року має намір прийняти на роботу громадян України.

Автор:
Дмитро Нарожний