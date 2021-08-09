  • Главная
  • Политика и экономика
1 час назад

В Польше подскочил спрос на трудовых мигрантов из Украины

В настоящее время граждан Украины на работу готовы взять четверть польских компаний

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Каждая четвертая компания в Польше в течение года намерена принять на работу граждан Украины.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Барометр польского рынка труда", которое провела компания Personnel Service, сообщает inPoland.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Согласно исследованию, если до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 украинцев нанимала на работу каждая десятая компания, то теперь спрос на мигрантов из Украины вырос. В настоящее время граждан Украины на работу готовы взять четверть польских компаний.

По информации издания, причиной роста интереса к трудоустройству является не только кадровый разрыв, но и положительный опыт трудоустройства иммигрантов с Востока.

Читайте также:
Украинские учителя все чаще ездят на сезонные заработки в Польшу: "За лето — до $5 тысяч"

В частности, работодатели в первую очередь указывают на старательность, трудолюбие, опыт и быструю адаптацию работников.

Отмечается, что подавляющее большинство компаний нейтрально относятся к украинцам, негативно настроены только 8%, а каждый третий работодатель из Польши положительно относится к украинским работникам.

Согласно публиковавшемуся в феврале исследованию "Пульс трудовой миграции" аналитического центра Gremi Personal, 48% украинских заробитчан в Польше имеют профессионально-техническое образование и лишь 28,4% имеют высшее образование.

Напомним также, что 91% работающих в Польше работников-иностранцев заявили, что не жалеют о том, что остались в этой стране во время пандемии Covid-19. Почти все опрошенные гастарбайтеры — более 92% — оказались украинцами.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram

Источник фото: Depositphotos

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В июле Украина установила годовой рекорд по импорту газа
В июле Украина установила годовой рекорд по импорту газа
Одесситы покупают самые дорогие авто
Одесситы покупают самые дорогие авто
Финляндия открыла свои границы для украинцев
Финляндия открыла свои границы для украинцев
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Киевская школа экономики спрогнозировала курс гривни к доллару в конце 2021 года

  3. Птицефабрика из Fozzy Group открыла в Украине первое фаст-фуд заведение (ФОТО)

  4. Украина 8 августа исчерпала запас природных ресурсов на 2021 год

  5. "Деньги идут не туда": банкиры просят урезать программу "Доступные кредиты 5-7-9"

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...