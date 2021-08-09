В Польше подскочил спрос на трудовых мигрантов из Украины

Каждая четвертая компания в Польше в течение года намерена принять на работу граждан Украины.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Барометр польского рынка труда", которое провела компания Personnel Service, сообщает inPoland.

Согласно исследованию, если до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 украинцев нанимала на работу каждая десятая компания, то теперь спрос на мигрантов из Украины вырос. В настоящее время граждан Украины на работу готовы взять четверть польских компаний.

По информации издания, причиной роста интереса к трудоустройству является не только кадровый разрыв, но и положительный опыт трудоустройства иммигрантов с Востока.

В частности, работодатели в первую очередь указывают на старательность, трудолюбие, опыт и быструю адаптацию работников.

Отмечается, что подавляющее большинство компаний нейтрально относятся к украинцам, негативно настроены только 8%, а каждый третий работодатель из Польши положительно относится к украинским работникам.

Согласно публиковавшемуся в феврале исследованию "Пульс трудовой миграции" аналитического центра Gremi Personal, 48% украинских заробитчан в Польше имеют профессионально-техническое образование и лишь 28,4% имеют высшее образование.

Напомним также, что 91% работающих в Польше работников-иностранцев заявили, что не жалеют о том, что остались в этой стране во время пандемии Covid-19. Почти все опрошенные гастарбайтеры — более 92% — оказались украинцами.

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