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Общество
Дата публикации

Не хватает мужчин: Польша испытывает дефицит рабочей силы из Украины

Не хватает мужчин: Польша испытывает дефицит рабочей силы из Украины
Сегодня в Польше самое высокое предложение имеют вакансии, где нужен мужской труд. Фото: Delo.ua

На предприятиях в Польше наблюдается острая нехватка мужской рабочей силы. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра агентства по трудоустройству Gremi Personal

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По информации GP, на сегодняшний день в Польше самое высокое предложение имеют вакансии, где нужен мужской труд. В частности, 70% предложений для иностранцев на польском рынке труда ориентированы на мужчин. 

В агентстве отмечают, что за последнее время из Польши в Украину вернулись более 285 тысяч украинских граждан, большинство из которых мужчины.  

При этом нового притока мужской рабочей силы в страну не наблюдается, что сразу отразилось на рынке труда. 

В настоящее время наибольший дефицит в Польше испытывает строительная отрасль, где работало около 400 тысяч украинцев. В этой сфере не хватает строителей, водителей, каменщиков, штукатуров и представителей других профессий.  

В автомобильной промышленности также жалуются на нехватку мужчин. Эта отрасль является самой сильной в польском производстве и третьей по объему занятости в Европе после Германии и Франции. 

В ближайшие месяцы именно автомобильная промышленность может "поглотить" рабочих из Украины. 

От нехватки мужчин также страдают тяжелая и оборонная промышленность. 

"В целом не хватает работников на предприятиях, где важна физическая сила. Это тяжелая промышленность, металлургическая, предприятия пищевой промышленности", – заявляют в агентстве. 

В связи с этим польские работодатели борются за мужчин, которые остались в Польше, и за тех, кто может уехать из Украины (многодетные родители, студенты и другие категории украинских граждан).  

Для этого они предлагают привлекательные ставки заработной платы, помогают с эвакуацией и легализацией семей.  

Ранее сообщалось, что с 24 февраля по 6 марта этого года в Украину возвратились более 140 тысяч украинцев.

Напомним, в январе 2022 года президент Польши Анджей Дуда подписал ряд изменений в законы, упрощающие трудоустройство иностранных граждан, в том числе украинцев. 

Так, граждане Украины и еще пяти стран смогут работать в Польше не шесть месяцев, как это было раньше, а два года без разрешения на работу, а на основании декларации о получении работы.

Ранее сообщалось, что каждая четвертая компания в Польше в течение года намерена принять на работу граждан Украины.

Автор:
Дмитрий Нарожный