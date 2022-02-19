Трудности миграции. Проблемы с польскими визами вынуждают украинцев уезжать на работу в другие страны ЕС

Основная масса заробитчан, оставшихся без трудовых виз, будут въезжать в Польшу по биометрическому паспорту на 90 дней. Те, у кого этот срок подходит к концу, могут переориентироваться на Чехию, Голландию и другие страны

Встать в электронную очередь на визу в польское консульство с января не так-то просто. Но "волшебные" 100 долларов помогут вам получить заветное место в системе e-Konsulat. Правда, такса в пять раз больше, чем берут «старые посредники» - визовые центры. Уникальный случай, когда работать напрямую невыгодно.

"Уже предлагают за постановку в очередь в консульство от 1000 до 2700 грн за человека", - сообщает Сергей Пех, который ведет блог о работе в Польше. В комментариях его подписчики называют большие суммы. «Практически обычному человеку зарегистрироваться в консульстве нереально. Вся система заблокирована посредниками. За услугу регистрации просят 100-200 долларов, плюс оформление документов», - комментирует Ольга Лукив. «Хмельницкий. Очередь 100 евро», - добавляет Виталий Цимбалюк.

"В программе вообще нет свободных мест. Во всех городах. Это капец", - пишет Марина Подлевская. «Но каким-то образом свободные места есть для посредников-хапуг на продажу», — поддерживает ее Алла Гаврук.

Иван Мосейчук оказался среди редких счастливчиков. "Я сам не знаю, как система меня пропустила и я смог зарегистрироваться! Сейчас это сделать самому технически невозможно! Кстати, я тоже должен был платить деньги посредникам за регистрацию", - поделился он опытом.

Дискуссия в комментариях ожидаемо приобретает политическую окраску. "Интересно, с чьего распоряжения начался этот коррупционный бардак… Надоело это вымогательство со всех сторон… Пока народ будет скромно и безропотно жевать сопли, ничего не изменится. Нужны какие-то коллективные запросы, жалобы, письменные протесты ... а так, видимо, всех устраивает, а кто везет, на том едут. А еще удивляются, что украинцев за границей ни во что не ставят. Так имеют повод, большинство стало покорным стадом, потеряв всякое самоуважение", - резюмирует Алла Гаврук. «Долбаная власть специально так делает, чтобы люди не выезжали за рубеж», - высказывает свою версию событий Орест Тищенко.

Но правда, кажется, банальнее.

Издержки монополии

Визовые проволочки могут быть связаны с идеей Польши "передать демократическим путем" бизнес по оформлению виз национальной компании, но без соответствующего опыта. Речь идет об одной из крупнейших рекрутинговых фирм страны Personnel Service влиятельного политика и бизнесмена Томаша Мисяка, который одновременно входит в состав самого большого польского объединения работодателей.

Эксперты полагают, что с помощью визового рычага компания переформатирует под себя рынок услуг посредников в трудоустройстве для закрытия вакансий, прежде всего, на больших предприятиях. К чему это приведет? Обычно у монополиста платят больше все: и работодатели, и мелкие агентства по найму персонала, и трудовые мигранты. Но это риски будущего. А перебои с визами – это реальность, которую ждали, но не так скоро.

Как меняли визового оператора

В декабре 2020 года посольство Польши объявило тендер на услуги по приему документов на визы. После объявления результатов в июне 2021 года начались рабирательства в Национальной апелляционной палате Польши и судах. Решение тендерного комитете несколько раз пересматривали. В конечном итоге 7 февраля 2022 года поляки подписали контракт с консорциумом, в составе которого была единственная польская компания из участников конкурсного отбора.

"Тендер вызывает много вопросов. Не все было прозрачно и правильно. Не все согласны с решением. Смущает наличие среди победителей компании по подбору персоналу, что сводит объективность процесса выдачи виз к минимуму. Возникает ситуация, когда все равны, а одни ровнее", - полагает эксперт рынка трудоустройства Татьяна Пашкина.

Контракт с действующим оператором VFS Global, который становится частью американской компании Blackstone, истекал в ноябре 2021 года, поэтому до завершения всех тендерных процедур его действие продлили еще на 6 месяцев, до апреля 2022 года. Но фокус, похоже, в том, что сумма сделки была рассчитана на определенное количество виз. А из-за отложенного спроса заявок стало больше – украинцы, которые из-за карантина не попали в Польшу в 2020-2021 годах стали активнее искать работу в соседней стране.

Как результат, с середины и до конца января 2022 года визовые центры в 10 из 18 городов перестали принимать платежи. Податься на разрешения на въезд в Польшу нельзя было в Виннице, Житомире, Ивано-Франковске, Луцке, Львове, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черновцах. Людей из этих городов отправляли напрямую в консульства для регистрации в электронной очереди.

Полегче была ситуация в Днепре, Запорожье, Киеве, Кропивницком, Полтаве, Одессе, Харькове и Херсоне. Это пояснялось тем, что с Юго-Восточной Украины в Польшу на заработки едут меньше. В феврале прием визовых платежей в западноукраинских городах то возобновили за счет квот южных регионов, а то опять заморозили. По прогнозам, в марте приостановят работу по новым обращениям все пункты приема документов на польскую визу. Но кого это беспокоит, кроме самих трудовых мигрантов?

Параллельная реальность

Польские фирмы выбрали выжидательную позицию. "Мы в курсе сообщений в медиа на тему визовых центров и сейчас выясняем с нашими рекрутерами в Украине, как реально у них обстоят дела. Пока собираем вести с полей - не готовы комментировать публично", - сообщил представитель польской компании по трудоустройству.

МИД Украины и народные депутаты периодически напоминают польским коллегам, что проходящие в Украине с лета 2021 года митинги против создания Польшей искусственной визовой монополии свидетельствуют о серьезности ситуации. Но, к сожалению, хорошее воспитание и дипломатические манеры не позволяют вступать с соседями в острую дискуссию. Поэтому наше внешнеполитическое ведомство в прошлом году поверило полякам, что их новый визовый центр откроется в ноябре, а ситуация с выдачей рабочих виз для украинцев не ухудшится. А зря.

Пока действующий визовый оператор выбирает последние квоты, попасть в консульства нереально, а за электронную очередь в консульства уже просят мзду, украинский МИД ограничивается формальными заявлениями об "улучшении сервиса".

"Согласно заверениям польской стороны, существует четкое понимание особой важности обеспечения надлежащей и бесперебойной работы дипломатических и консульских учреждений Польши в Украине на визовом направлении. При этом отбор компании по предоставлению услуг как на территории Украины, так и на территории других стран, по приему заявлений на оформление виз проводится в строгом соответствии с законодательством Республики Польша и ЕС и направлен прежде всего на улучшение уровня услуг, предоставляемых украинским гражданам", - успокаивает заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

В общем, очередное "покращення", а что будет дальше?

Эксперты считают, что действовать можно было бы жестче. "Фактически, своими непродуманными действиями Польша нарушает Всеобщую декларацию прав человека, статья 23 которой гарантирует свободный выбор места труда. Пока же украинцы не могут воспользоваться свободой выбора места работы в рамках действующих договоров между Украиной и Польшей из-за искусственного ухудшения условий для получения рабочих виз", - отмечает соучредитель Лиги защиты прав трудовых мигрантов Виталий Матарыкин.

Кроме того, по его мнению, действия Польши идут вразрез с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. "Статья 18 этого основополагающего документа обязывает страны ЕС сохранить и по возможности улучшить условия доступа к занятости для украинских работников. В статье 291 Соглашения стороны признали полную и эффективную занятость и достойную работу для всех ключевыми элементами для торговли в контексте глобализации и подтвердили свои обязательства по содействию развитию торговли таким образом, который приводит к полной и эффективной занятости и достойной работе для всех", - добавил он.

Виталий Матарыкин уверен, что "визовая ломка" продлится до полугода, так как создать сеть из 18 вызовых центров с 500 сотрудниками, прошедшими соответствующее обучение, за 60 дней после подписания контракта, то есть до 9 апреля, нереально. "А значит нас могут ждать суды уже по невыполнению условий тендера", — сказал он.

По словам эксперта, до сих пор не понятно, есть ли деньги на проект: Personnel Service готовилась привлечь финансы на фондовом рынке только в начале года, но новостей на этот счет нет. А второй участник консорциума — визовая компания TLScontact французской группы Teleperformance, похоже, не собиралась инвестировать в Украину, а хотела просто заработать на продаже необходимого программного обеспечения польскому партнеру, не исключает эксперт.

Кстати, СМИ писали, что TLScontact попала в поле зрения ФСБ, когда спецслужба оформляла визы в Великобританию для своих "любителей шпилей", отравивших семью Скрипалей. Интересно, в Украине будет работать та же система, которую могли взломать россияне? Ну, и про российские бизнес-связи Томаша Мисяка сказано немало. Все это дополнительные риски в наше неспокойное время.

Интересна позиция польских рекрутинговых компаний, идущих на заклание к своим провластным бизнесменам. "Мы предпочитаем концентрироваться на том, на что можем повлиять", - прокомментировал польский рекрутер возможные перспективы получения новым монополистом доступа к коммерческой информации конкурентов по условиям трудоустройства и риски недружественного поглощения им других фирм.

Может быть, украинским трудовым мигрантам надо спасать себя самим?

Европейская альтернатива

Татьяна Пашкина уверена, что основная масса украинцев, оставшихся без виз, будут въезжать в Польшу по биометрическому паспорту на 90 дней. Те, у кого этот срок подходит к концу, могут переориентироваться на Чехию, Голландию и другие страны.

"Сейчас мы всех работников в первую очередь ориентируем на трудоустройство по безвизу. То есть работодатель оформляет рабочее приглашение на 3 месяца, и человек с биометрическим паспортом едет работать, а затем работодатель или оформит вид на временное место жительства или уже к тому времени решатся проблемы с визовыми центрами и можно будет оформить годовую визу. Тех работников, которые не могут выехать на работу по безвизу или хотят ехать только по рабочей визе, мы ориентируем на ожидание подачи документов до 1-1,5 месяца и работаем только с визовыми округами, которые еще принимают документы на визу", — поясняет Юлия Веселовская, эксперт рынка международного трудоустройства.

Она также отметила наличие альтернативы Польше. "Все больше и больше стран заявляют о нехватке трудовых ресурсов и ищут пополнения за счет трудовых мигрантов. А украинцы – очень хорошие работники. Поэтому сейчас мы рекрутируем для предприятий Латвии, Литвы и Чехии - у них нет проблем с визовыми центрами. На рынке всегда можно найти предложения о трудоустройстве других стран", - подчеркнула Юлия Веселовская.

Алексей Позняк, заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, полагает, что украинцы продолжат поиск работы в других странах с более высоким уровнем зарплат. При этом наша страна при такой тенденции вскоре сама может столкнуться с дефицитом кадров, что уже происходит в отдельных отраслях. Поляки, конечно, как могут, помогают нам сохранить кадры внутри страны, но надеяться на соседей не стоит - пора думать над государственной программой обеспечения кадрами национальной экономики.