Почти 70% украинцев недовольны своей зарплатой, хотя половину устраивает их работа - исследование

Своей заработной платой довольна только четверть украинцев, подавляющее же большинство считают ее слишком низкой. Таковы результаты исследования экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

Недовольство заработной платой не зависит от пола. Как показывают данные исследования, показатели почти не отличаются, кроме одного пункта: мужчины почти вдвое чаще полностью удовлетворены собственной зарплатой (7% против 4%).

Больше всего довольных своим доходом среди молодежи — среди 19-23-летних таких половина. Далее следует возрастная категория от 24 до 30 лет: 20% респондентов этого возраста устраивает их зарплата. Наименее удовлетворены зарплатой самые старшие сотрудники — там таких только 18%.

В то же время, согласно последнему опросу сайта, почти половину граждан (48%) устраивает их работа — каждый десятый 10% признался в абсолютной удовлетворенности местом занятости, а еще 38% опрошенных сообщили, что они скорее удовлетворены, чем нет.

«Если сравнивать показатели по зарплатам с удовлетворенностью работой, видно, что украинцы работой удовлетворены больше, чем зарплатой. Это еще раз подтверждает тот факт, что размер заработной платы играет немаловажное, но не главное значение в мотивации сотрудников», - отмечают аналитики портала.

В рамках исследования выяснили и то, как поменялась зарплата у украинцев. Так, у почти трети опрошенных зарплата в последнее время не изменилась, но работы стало больше (30%), еще четверть отметили, что не было изменений ни в зарплате, ни в объемах работы (25%). А вот 10% опрошенных все же уменьшили зарплату.

Напомним, ранее эксперты выяснили, что для 84,8% украинцев важнейшим критерием при выборе работы является уровень заработной платы. В топ-3 также вошли команда и местоположение. К тому же соискатели отметили руководителя и возможность карьерного роста. Меньше всего голосов собрали страхование, оплата обучения, компенсация проезда, бонусы и интересные задания.