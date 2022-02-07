В 2021 году заробитчане перевели в Украину рекордные $15 млрд

По итогам 2021 года украинские трудовые мигранты значительно увеличили сумму денежных переводов в Украину, отправив в страну рекордные 15 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Из этой суммы 14,98 миллиардов долларов – деньги, которые украинцы получили в качестве оплаты труда за границей.

Это предварительные данные, но уже согласно им, денежные переводы заробитчан за год увеличились на 3 миллиарда долларов, или на 25,4%.

В Нацбанке подсчитали, что, если исключить расходы мигрантов в стране пребывания, то их общая зарплата составила 10,5 миллиардов долларов.

Среди всех видов переводов частные трансферты составляли 4,5 миллиардов долларов. Отметим, что из них 2 миллиарда долларов – переводы украинцев, беспрерывно работающих за границей больше 12 месяцев.

В разрезе стран больше всего денег от физлиц в Украину поступило из Польши — 4,3 миллиардов долларов. Второе и третье место по объемам таких денежных переводов заняли США и Британия, из этих стран в Украину перевили 1,1 миллиарда долларов и 0,8 миллиарда долларов соответственно.

Отметим, что в Польше накануне утвердили упрощение трудоустройства украинцев. Так, граждане Украины и еще пяти стран смогут работать в Польше не 6 месяцев, как это было раньше, а 2 года без разрешения на работу, а на основании декларации о получении работы.

Новые нормы также предусматривают упрощение процедуры получения разрешения на временное или постоянное проживание и оцифровку этого процесса.

В свою очередь украинский ПриватБанк запустил сервис мгновенных денежных переводов из-за границы вместе с европейской компанией Azimo. В банке отметили, что новый сервис направлен прежде всего на решение проблем украинцев, работающих за границей.