ПриватБанк запустил быстрые денежные переводы для украинских заробитчан

ПриватБанк в партнерстве с крупным сервисом электронных денежных переводов Azimo запускает услугу мгновенных переводов из Европы в Украину. Такой сервис прежде всего ориентирован на потребности украинцев, которые работают за границей и регулярно пересылают деньги домой.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Новый сервис направлен прежде всего на решение проблем украинцев, работающих за границей.

Как отмечается, для перевода средств необходимо приложение Azimo, номер мобильного телефона получателя и последние четыре цифры его платежной карты.

"Теперь клиенты Azimo в Великобритании, Европе, Канаде и Австралии могут через приложение и веб-сайт компании посылать деньги на любой счет ПриватБанка", — говорится в сообщении.

В финучреждении назвали новую услугу высокотехнологичным сервисом и безопасной альтернативой неформальным каналам перевода.

Отметим, что компания Azimo, штаб-квартира которой находится в Лондоне (Великобритания) и Кракове (Польша), является популярным сервисом в обеих странах, что привлекает украинских клиентов. Более миллиона украинцев, которые живут и работают в Польше, ежегодно посылают домой около $3,3 млрд. А заробитчане из Великобритании отправляют $1 млрд каждый год.

Напомним, для поддержки малого бизнеса ПриватБанк запускает программу, в рамках которой предприниматели получают нулевой тариф на абонентскую плату за эквайринг до конца года.