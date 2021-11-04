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Банки 50 минут назад

ПриватБанк остановит транзакции из-за обновления

В банке предупредили клиентов о возможных неудобствах. Работы по обновлению программного обеспечения пройдут в ночное время с 6 на 7 ноября

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Государственный ПриватБанк запланировал обновление программного обеспечения процессингового центра для его бесперебойной работы. Процесс обновления будет проходить в ночь с 6 на 7 ноября с 1:00 и до 4:30.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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"Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с "черной" пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру. Мы беспокоимся, чтобы шопинг наших клиентов был комфортным и доставлял удовольствие", — указали в банке.

Работы запланированы на ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции.

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На время работ банк приостановит проведение транзакций по карточкам, работу "Приват24" для физлиц и бизнеса.

В ходе остановки пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалах банка.

В связи с этим в финучреждении обратили внимание клиентов на возможные неудобства и предложили спланировать отдых или отложить свои безналичные покупки на несколько часов.

Напомним, для поддержки малого бизнеса ПриватБанк запускает программу, в рамках которой предприниматели получают нулевой тариф на абонентскую плату за эквайринг до конца года.

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