Школярі та студенти з 1 вересня повернуться до навчання в офлайн-режимі, - МОН

Освітній процес у школах та університетах з 1 вересня відбуватиметься в офлайн-режимі. Зокрема, будуть внесені зміни в навчальні програми з зарубіжної літератури, історії України та всесвітньої історії.

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Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

" Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти”, - сказав Вітренко.

Також Міністерство освіти та науки внесе зміни в навчальні програми з кількох предметів - захист Вітчизни, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія.

“Зміни стосуватимуться посилення практичної спрямованості цього предмету (Захист Вітчизни - ред.). Діти мають знати, вміти, буде посилено національно-патріотичне виховання і буде окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Щоб діти були свідомі того, що не можна чіпати, що несе для них небезпеку”, - сказав Вітренко.

Водночас із зарубіжної літератури буде виключено роман Льва Толстого "Війна та мир".

"Такого в Україні вивчати не будуть, тобто все, що виспівує орківські війська, все воно зникне з програми зарубіжної літератури. Історія України та всесвітня історія - ми горді тому, що вже ґрунтуємося на національних українських архівних документах. Будуть внесені зміни в методологію викладання історії та світової історії, робочі групи ретельно опрацьовують всі ці зміни і буде виписано взаємовідносини між українською нацією та "руським миром" на основі історичної правди”, - сказав Вітренко.

Стосовно того, чи залишиться в програмі хтось з російських письменників, Вітренко зазначив, що зараз йдуть дискусії стосовно цього питання, але програма зарубіжної літератури буде оновлена.

Нагадаємо, окупанти відновили навчання в одній зі шкіл Маріуполя за російською програмою та з перспективою отримання дітьми "документи" про освіту псевдодержавного утворення "ДНР".

Зокрема, голова Мінреінтеграції Ірина Верещук закликала педагогів не працювати з окупантами, а батьків не вести дітей до шкіл.