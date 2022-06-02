Верещук закликала педагогів не працювати з окупантами, а батьків не вести дітей до шкіл

Те, куди у вересні підуть навчатись діти, визначить долю і дітей, і батьків, а після звільнення населених пунктів кар'єра вчителів-колаборантів може закінчитися.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила віце-прем'єр, міністр із питань реінтеграції Ірина Верещук.

Вона закликала батьків не вести дітей до навчальних закладів на окупованих територіях, а вчителів – не працювати на країну-агресора Росію.

"Не ведіть дітей навчатися до окупантських навчальних закладів. Переїжджайте на підконтрольну територію. Діти потім будуть вдячні", - наголосила Верещук.

Вона наголосила, що на тимчасово окупованих територіях, до їхнього возз'єднання з Україною, нормального життя не буде.

"Крім купи юридичних проблем є ще одна — Україна воюватиме за свої землі: тому тимчасово окуповані території можуть бути зоною бойових дій. Тут ми маємо бути чесними один з одним", - зазначила Верещук.

Вона також закликала педагогів не ризикувати кар'єрою та не працювати у школах під контролем окупантів.

"Щодо педагогів, особливо молодих, то неправильне рішення зараз може назавжди зруйнувати професійне життя. Тому звертаюся до педагогів навчальних закладів усіх рівнів на тимчасово окупованих територіях: Не працюйте на окупантів. Просто переїжджайте на підконтрольну уряду України територію. Робота тут вам знайдеться", – заявила Верещук.

Вона наголосила, що якщо педагоги працюватимуть на окупантів, то їхня кар'єра на цьому буде завершена.

Зазначимо, окупанти відновили навчання в окупованому ними Маріуполі за російською програмою та з перспективою отримання дітьми "документів" про освіту псевдодержавної освіти "ДНР".

Також окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Навчатимуть дітей 53 педагоги.