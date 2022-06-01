В Офісі Генпрокурора назвали вік наймолодших жертв війни РФ проти України

В Україні з початку війни жертвами російських окупантів стали 243 дитини. Наймолодшим з них було 23 дні, 1,5 та 3 місяці.

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Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у Facebook.

"Наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці… Ці українські немовлята вбиті через забаганку російського диктатора знищити наше майбутнє. 243 дитини вже ніколи не здійснять своїх мрій, 446 пораненим війна назавжди лишить шрами на тілах і в душах", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці розслідують 1042 кримінальні провадження щодо злочинів, вчинених росіянами з 24 лютого стосовно дітей. З них 491 – за фактами збройного нападу на установи та заклади для дітей, 551 – воєнні злочини проти дітей.

Про підозру у скоєнні злочинів проти дітей вже повідомлено 11 військовослужбовцям РФ, зокрема щодо сексуального насильства над неповнолітньою. Серед загиблих від воєнних злочинів РФ 130 хлопчиків та 79 дівчаток, стать ще 34 дітей наразі встановити не вдалося.

Зазначається, що 166 дітей загинули від бомбардувань та обстрілів цивільної інфраструктури збройними силами РФ, 36 – окупанти розстріляли у цивільних автомобілях, на яких родини намагалися виїхати в безпечні місця, 17 – були вбиті прицільним пострілом військових РФ, 13 – загинули під час евакуації "зеленими коридорами", 6 – підірвалися від детонації бойових снарядів, 5 – померли, не дочекавшись медичної допомоги та під завалами.

Нагадаємо, станом на 26 травня країна-агресор продовжує вивозити українських громадян до Росії та на тимчасово окуповану територію України. Кордон із РФ перетнули вже 238 329 дітей.