В Офисе Генпрокурора назвали возраст самых маленьких жертв войны РФ против Украины

В Украине с начала войны жертвами российских оккупантов стали 243 ребенка. Самым молодым из них было 23 дня, 1,5 и 3 месяца.

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Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

"Самым младшим жертвам российской агрессии было 23 дня, 1,5 и 3 месяца… Эти украинские младенцы убиты из-за прихоти российского диктатора уничтожить наше будущее. 243 ребенка уже никогда не осуществят свои мечты, 446 раненым война навсегда оставит шрамы", – говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители расследуют 1042 уголовных производства по преступлениям, совершенным россиянами с 24 февраля в отношении детей. Из них 491 – по фактам вооруженного нападения на учреждения и учреждения для детей, 551 – военные преступления против детей.

О подозрении в совершении преступлений против детей уже поставлено в известность 11 военнослужащих РФ, в частности о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Среди погибших от военных преступлений РФ 130 мальчиков и 79 девочек, пол еще 34 детей установить не удалось.

Отмечается, что 166 детей погибли от бомбардировок и обстрелов гражданской инфраструктуры вооруженными силами РФ, 36 – оккупанты расстреляли в гражданских автомобилях, на которых семьи пытались выехать в безопасные места, 17 – были убиты прицельным выстрелом военных РФ, 13 – погибли во время эвакуации "зелеными коридорами", 6 – взорвались от детонации боевых снарядов, 5 – умерли, не дождавшись медицинской помощи и под завалами.

Напомним, по состоянию на 26 мая страна-агрессор продолжает вывозить украинских граждан в Россию и на временно оккупированную территорию Украины. Границу с РФ пересекли уже 238 329 детей.