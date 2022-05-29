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В Мариуполе оккупанты возобновили обучение по российской программе в разрушенной школе - омбудсмен
Оккупанты возобновили обучение в разрушенной общеобразовательной школе I-III ступеней №65 в оккупированном ими Мариуполе по российской программе и с перспективой получения детьми "документов" об образовании псевдогосударственного образования "ДНР".
Как сообщают советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, для предоставления образовательных услуг в школе выделили небольшую часть, в которой размещаются девять классов по 35-45 детей всех возрастов в каждом.
"Питания детей нет. Электричество подается от одного генератора, поэтому де-факто образование без какой-либо компьютерной техники. Преподавание - по-русски: язык/литература/математика. Выпускникам обещают выдать дипломы "ДНР" и предлагают сразу поступление в ряд российских вузов, которые находятся в экономически депрессивных регионах и не пользуются спросом россиян", – рассказал Андрющенко.
По словам омбудсмена, само здание школы частично разрушено, в нем выбиты окна. При этом работу школы частично восстановили усилиями родителей, заставив их заклеить окна пленкой и убрать мусор, чтобы сделать иллюзию порядка для детей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В Сети распространяется информация, что на территории школы сдетонировал российский снаряд, на котором взорвался 12-летний мальчик. Таким образом, здание школы пока не пригодно для принятия соискателей образования в своих стенах. Восстановление работы школы может нести угрозу жизни и здоровью детей", – отметила Денисова.
Она подчеркнула, что действия оккупантов являются нарушением статей 29 и 38 Конвенции ООН о правах ребенка, которые предусматривают, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает; а также нарушением обязательств по защите детей, затронутых вооруженным конфликтом.
Напомним также, что российские кафиры в Мариуполе грабят запасы металлопрооката, вывозя его в Ростов-на-Дону через местный порт.