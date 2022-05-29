Оккупанты второй день подряд загружают украинскую сталь на судно: награбленное вывезут в Ростов-на-Дону (ВИДЕО)

Российские оккупанты продолжают загружать украинскую рулонную сталь и металлопрокат в Мариупольском торговом порту.

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Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Продолжается загрузка украинской рулонной стали/металлопроката в Мариупольском торговом порту. Вчера при поддержке и сопровождении российских военных в акваторию порта зашло российское грузовое судно типа "река-море" РМ3 класса "Славутич" под российским флагом, порт приписки Ростов-на-Дону", – проинформировал Андрющенко.

Он отметил, что судно уже вторые сутки стоит под погрузкой. Порт назначения (предварительно) Ростов-на-Дону.

"Очередной факт официального мародерства Россией как государством. Уже никто не скрывается", - добавил советник мэра.

Напомним, мародерство россиян на временно оккупированных территориях Украины продолжается. Оккупанты прибегли к вывозу трех тысяч тонн металлопродукции из Мариуполя в Ростов-на-Дону. Для более удобного вывоза награбленного оккупанты начали восстанавливать железнодорожное сообщение в Мариуполе и Волновахе.