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Окупанти другий день поспіль завантажують українську сталь на судно: награбоване вивезуть до Ростова-на-Дону (ВІДЕО)
Російські окупанти продовжують завантажувати українську рулонну сталь та металопрокат в Маріупольському торговельному порту.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
"Продовжується завантаження української рулонної сталі/металопрокату в Маріупольському торговельному порту. Вчора за підтримки та супроводження російських військових в акваторію порту зайшло російське вантажне судно типу "річка-море" РМ3 класу "Славутич" під російським прапором, порт приписки Ростов-на-Дону", - поінформував Андрющенко.
Він зазначив, що судно вже другу добу стоїть під завантаженням. Порт призначення (попередньо) Ростов-на-Дону.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Черговий факт офіційного мародерства Росією як державою. Вже навіть ніхто не ховається", - додав радник мера.
Нагадаємо, мародерство росіян на тимчасово окупованих територіях України продовжується. Окупанти вдалися до вивезення трьох тисяч тонн металопродукції з Маріуполя до Ростова-на-Дону. Для більш зручного вивезення награбованого, окупанти почали відновлювати залізничне сполучення в Маріуполі та Волновасі.