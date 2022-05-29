Окупанти другий день поспіль завантажують українську сталь на судно: награбоване вивезуть до Ростова-на-Дону (ВІДЕО)

Російські окупанти продовжують завантажувати українську рулонну сталь та металопрокат в Маріупольському торговельному порту.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Продовжується завантаження української рулонної сталі/металопрокату в Маріупольському торговельному порту. Вчора за підтримки та супроводження російських військових в акваторію порту зайшло російське вантажне судно типу "річка-море" РМ3 класу "Славутич" під російським прапором, порт приписки Ростов-на-Дону", - поінформував Андрющенко.

Він зазначив, що судно вже другу добу стоїть під завантаженням. Порт призначення (попередньо) Ростов-на-Дону.

"Черговий факт офіційного мародерства Росією як державою. Вже навіть ніхто не ховається", - додав радник мера.

Нагадаємо, мародерство росіян на тимчасово окупованих територіях України продовжується. Окупанти вдалися до вивезення трьох тисяч тонн металопродукції з Маріуполя до Ростова-на-Дону. Для більш зручного вивезення награбованого, окупанти почали відновлювати залізничне сполучення в Маріуполі та Волновасі.