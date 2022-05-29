У Маріуполі окупанти відновили навчання за російською програмою у зруйнованій школі - омбудсмен

Окупанти відновили навчання в зруйнованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №65 в окупованому ними Маріуполі за російською програмою та з перспективою отримання дітьми "документи" про освіту псевдодержавного утворення "ДНР".

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Як повідомляють радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та уповноважена Верховной Ради з прав людини Людмила Денісова, для надання освітніх послуг у школі виділили невелику частину, в якій розміщуються дев'ять класів по 35-45 дітей різного віку в кожному.

"Харчування дітей немає. Електрика подається від одного генератора, тому де-факто освіта без будь-якої комп'ютерної техниці. Викладання - російською: мова/література/математика. Випускникам обіцяють видати діпломи "ДНР" та пропонують одразу вступ до низки російськіх ВНЗ, які знаходяться в економічно депресивних регіонах та не користуються попитом росіян", - розповів Андрющенко.

За словами омбудсменки, сама будівля школи частково зруйнована, у ній вибиті вікна. При цьому роботу школи частково відновили зусиллями батьків, примусивши їх заклеїти вікна плівкою та прибрати сміття, аби зробити ілюзію порядку для дітей.

"Мережею шириться інформація, що на території школи здетонував російський снаряд, на якому підірвався 12-річний хлопчик. Таким чином, будівля школи наразі непридатна для прийняття здобувачів освіти у своїх стінах. Відновлення роботи школи може нести загрозу життю і здоров'ю дітей", - зазначила Денісова.

Вона підкреслила, що діі окупантів є порушенням статей 29 та 38 Конвенції ООН про права дитини, які передбачають, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови та національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження, а також порушенням обов'язку захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт.

Нагадаємо також, що російській окупанти в Маріуполі грабують запаси металопроокату, вивозячи його до Ростова-на-Дону через місцевий порт.