Верещук призвала педагогов не работать с оккупантами, а родителей не вести детей в школы

То, куда в сентябре пойдут учиться дети, определит судьбу и детей, и родителей, а после освобождения населенных пунктов карьера учителей-коллаборантов может закончиться.

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Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Она призвала родителей не вести детей в учебные заведения на оккупированных территориях, а учителей - не работать на страну- агрессора Россию.

"Не ведите детей учиться в оккупантские учебные заведения. Переезжайте на подконтрольную территорию. Дети потом будут благодарны", - отметила Верещук.

Она подчеркнула, что на временно оккупированных территориях, до их воссоединения с Украиной, нормальной жизни не будет.

"Кроме кучи юридических проблем, есть еще одна — Украина будет воевать за свои земли: поэтому временно оккупированные территории могут быть зоной боевых действий. Здесь мы должны быть честны друг с другом", - отметила Верещук.

Она также призвала педагогов не рисковать карьерой и не работать в школах под контролем оккупантов.

"Что касается педагогов, особенно молодых, то неправильное решение сейчас может навсегда разрушить профессиональную жизнь. Поэтому обращаюсь к педагогам учебных заведений всех уровней на временно оккупированных территориях: Не работайте на оккупантов. Просто переезжайте на подконтрольную правительству Украины территорию. Работа здесь вам найдется", - заявила Верещук.

Она подчеркнула, что если педагоги будут работать на оккупантов, то их карьера на этом будет завершена.

Отметим, оккупанты возобновили обучение в оккупированном ими Мариуполе по российской программе и с перспективой получения детьми "документов" об образовании псевдогосударственного образования "ДНР".

Также оккупанты объявили о продлении учебного года до 1 сентября. Учить детей будут 53 педагога.