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Как выпускнику школы, который находится заграницей, получить аттестат: разъяснение МОН
Выпускники учреждений общего среднего образования, которые находятся за границей, могут получить документы о базовом среднем и полном общем среднем образовании в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в стране пребывания.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.
Чтобы получить аттестат в зарубежных дипучреждениях Украины, сначала нужно подать заявление в учреждение общего среднего образования, которое заказало документ об образовании.
Заявление могут подать один из родителей, опекун, другой законный представитель, родственник соискателя образования или совершеннолетний соискатель образования, а в отдельных случаях сам соискатель образования.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Следует отметить, что школьный аттестат со следующего года можно будет получить в "Дія". В частности, абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в украинские вузы.