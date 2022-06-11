Как выпускнику школы, который находится заграницей, получить аттестат: разъяснение МОН

Выпускники учреждений общего среднего образования, которые находятся за границей, могут получить документы о базовом среднем и полном общем среднем образовании в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в стране пребывания.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Чтобы получить аттестат в зарубежных дипучреждениях Украины, сначала нужно подать заявление в учреждение общего среднего образования, которое заказало документ об образовании.

Заявление могут подать один из родителей, опекун, другой законный представитель, родственник соискателя образования или совершеннолетний соискатель образования, а в отдельных случаях сам соискатель образования.

Следует отметить, что школьный аттестат со следующего года можно будет получить в "Дія". В частности, абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в украинские вузы.