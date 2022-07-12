Особый статус для поляков в Украине: Рада опубликовала текст законопроекта

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на принятие Польшей закона о помощи украинским беженцам зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №7550 "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины".

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Согласно документу, поляки в Украине должны будут получить следующие права:

трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

государственная регистрация как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в соответствии с законодательством Украины;

право на обеспечение в случае потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы по независимым от них обстоятельствам;

право на проведение хозяйственной деятельности на тех же условиях, что и граждане Украины;

право на получение образования на уровне с гражданами Украины, в том числе за счет средств государственного или местного бюджета;

право на социальные выплаты согласно законодательству Украины;

право на получение помощи из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью на тех же условиях, что и граждане Украины;

право на медицинское обслуживание на тех же условиях, что и граждане Украины.

Поляки-студенты в Украине также будут иметь право на стипендию, материальную помощи и государственную целевую поддержку на тех же условиях, что и украинцы. Граждане Польши с медицинским образованием смогут работать в Украине на протяжении 18 месяцев без дополнительных оформлений документов, как для других иностранцев.

О планах Зеленского внести в Раду законопроект об особом статусе поляков в Украине стало известно еще в мае. Однако подробности законопроекта пока неизвестны, как и детали относительно того, что предусматривает этот статус.