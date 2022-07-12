Польща хоче навчати у себе в країні українських військових

12 липня під час візиту до Києва віце-прем'єр-міністра та міністра оборони Польщі Маріуша Блащаків обговорювалася можливість навчання українських військових на території Польщі.

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Про це повідомляє "Польське радіо".

На спільній прес-конференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Блащак наголосив, що мир в Україні також є інтересом Польщі.

"Саперів можна готувати, ми всі чудово знаємо, що росіяни залишили міни на окупованій українській території, тому їх треба прибрати. Ми готові вивчати українських військових, щоб вони могли очистити ці території", – зазначив він.

За словами Блащака, загальна сума військової допомоги Україні вже перевищує $700 млн. Йдеться про польські переносні зенітні комплекси Piorun, гаубиці Krab і приблизно 250 танків.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у відповідь на ухвалення Польщею закону про допомогу українським біженцям зареєстрував у Верховній Раді законопроект №7550 "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".