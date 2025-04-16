Google приостановил почти 40 миллионов рекламных аккаунтов с помощью ИИ

В 2024 году компания Google заблокировала 39,2 миллиона рекламных аккаунтов — втрое больше, чем в прошлом году. Такой шаг стал частью масштабной борьбы с рекламным мошенничеством, в которой компания активно использует искусственный интеллект и крупные языковые модели (LLM).

Об этом пишет TechCrunch.

Отмечается, что благодаря анализу признаков мошенничества, таких как разглашение себя за известные бренды или использование фальшивых платежных данных, Google удалось выявлять нарушения еще до запуска рекламы.

По словам генерального менеджера по безопасности рекламы в Google Алекса Родригеса, компания в 2024 году реализовала более 50 усовершенствований LLM для усиления защиты на своих платформах.

Команда из более чем 100 экспертов, включая специалистов по безопасности рекламы, аналитиков из DeepMind и других подразделений, сосредоточилась на борьбе с глубокими фейками, которые использовали образы публичных лиц в мошеннических объявлениях.

Благодаря введению технических ограничений и обновлению более 30 рекламных политик, Google смогла приостановить более 700 тысяч аккаунтов нарушителей и уменьшить количество жалоб на глубокие фейки на 90%.

В США в прошлом году было приостановлено 39,2 миллиона аккаунтов и удалено 1,8 миллиарда объявлений. Основные нарушения касались злоупотреблений торговыми марками, персонализированной рекламы, ложных медицинских заявлений и мошенничества.

В Индии — втором по величине рынке — заблокировано 2,9 миллиона аккаунтов и удалено 247,4 миллиона объявлений, среди которых больше всего нарушений связано с финансовыми услугами, азартными играми и поддельными брендами.

В целом в 2024 году Google:

удалил почти 500 миллионов объявлений, связанных с мошенничеством;

проверил 8900 новых рекламодателей предвыборной рекламы;

удалил 10,7 миллионов политических объявлений, связанных с выборами;

заблокировал 5,1 млрд рекламы и ограничил показ 9,1 млрд объявлений;

принял меры против 1,3 миллиарда страниц издателей.

Компания подчеркивает, что уменьшение общего количества блокировок по сравнению с 2023 годом (тогда было 5,5 млрд заблокированных объявлений) свидетельствует об более эффективной ранней диагностике и предотвращении появления нежелательного контента.

В то же время, Google признает, что масштабные блокировки иногда вызывают вопросы справедливости. Поэтому компания предлагает механизм апелляции с участием людей и постоянно усовершенствует коммуникацию с рекламодателями.

"Мы обновили много политик и систем прозрачности, чтобы рекламодатели лучше понимали причины блокировки", — подчеркнул Родригес.

Напомним, что в ноябре прошлого года Google выпустил обновления с новыми функциями ИИ .

Также Google все активнее использует искусственный интеллект (ИИ) не только для создания новых продуктов, но и для разработки собственного программного кода. более четверти нового кода Google создается ИИ а затем проверяется инженерами компании.