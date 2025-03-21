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У Gmail появился интеллектуальный поиск на основе искусственного интеллекта
Компания Google объявила о запуске нового обновления для Gmail, которое призвано упростить поиск писем. Теперь вместо хронологического порядка письма будут сортироваться по релевантности с использованием искусственного интеллекта.
Об этом сообщается в блоге Google.
Теперь вместо простого показа электронных писем в хронологическом порядке на основе ключевых слов, при формировании результатов поиска система будет учитывать такие параметры как актуальность письма, частота его открытия пользователем, а также частота контактов с отправителем.
Преимущества обновления
"Благодаря этому обновлению электронные письма, которые вы ищете, с гораздо большей вероятностью будут в верхней части результатов поиска, что экономит ваше драгоценное время и помогает легче находить важную информацию", — говорится в сообщении.
Кто может пользоваться
Обновление уже доступно для пользователей с личными аккаунтами Google на веб-версии и в мобильных приложениях Gmail для Android и iOS. В будущем Google планирует ввести эту функцию и для корпоративных пользователей.
Отмечается, что это новшество не заменит полностью прежний подход сервиса к письмам. Пользователи будут иметь возможность отображения результатов поиска в хронологическом порядке.
Google все активнее использует искусственный интеллект не только для создания новых продуктов, но и для разработки собственного программного кода. Генеральный директор компании Сундар Пичаи во время отчета за третий квартал 2024 года заявил, что более четверти нового кода Google создается ИИ и затем проверяется инженерами компании.