У Gmail появился интеллектуальный поиск на основе искусственного интеллекта

Компания Google объявила о запуске нового обновления для Gmail, которое призвано упростить поиск писем. Теперь вместо хронологического порядка письма будут сортироваться по релевантности с использованием искусственного интеллекта.

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Об этом сообщается в блоге Google.

Теперь вместо простого показа электронных писем в хронологическом порядке на основе ключевых слов, при формировании результатов поиска система будет учитывать такие параметры как актуальность письма, частота его открытия пользователем, а также частота контактов с отправителем.

Преимущества обновления

"Благодаря этому обновлению электронные письма, которые вы ищете, с гораздо большей вероятностью будут в верхней части результатов поиска, что экономит ваше драгоценное время и помогает легче находить важную информацию", — говорится в сообщении.

Кто может пользоваться

Обновление уже доступно для пользователей с личными аккаунтами Google на веб-версии и в мобильных приложениях Gmail для Android и iOS. В будущем Google планирует ввести эту функцию и для корпоративных пользователей.

Отмечается, что это новшество не заменит полностью прежний подход сервиса к письмам. Пользователи будут иметь возможность отображения результатов поиска в хронологическом порядке.

Просмотр поиска до и после. Фото: Google

Google все активнее использует искусственный интеллект не только для создания новых продуктов, но и для разработки собственного программного кода. Генеральный директор компании Сундар Пичаи во время отчета за третий квартал 2024 года заявил, что более четверти нового кода Google создается ИИ и затем проверяется инженерами компании.