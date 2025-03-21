У Gmail з'явився інтелектуальний пошук на основі штучного інтелекту

Компанія Google оголосила про запуск нового оновлення для Gmail, яке покликане спростити пошук листів. Тепер замість хронологічного порядку листи будуть сортуватися за релевантністю з використанням штучного інтелекту.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляється у блозі Google.

Тепер замість простого показу електронних листів у хронологічному порядку на основі ключових слів, під час формування результатів пошуку система враховуватиме такі параметри, як актуальність листа, частота його відкриття користувачем, а також частота контактів з відправником.

Переваги оновлення

"Завдяки цьому оновленню електронні листи, які ви шукаєте, з набагато більшою ймовірністю будуть у верхній частині результатів пошуку, що економить ваш дорогоцінний час і допомагає легше знаходити важливу інформацію", - йдеться в повідомленні.

Хто може користуватися

Оновлення вже доступне для користувачів з особистими акаунтами Google на веб-версії та в мобільних додатках Gmail для Android і iOS. У майбутньому Google планує впровадити цю функцію і для корпоративних користувачів.

Зазначається, що це нововведення не замінить повністю колишній підхід сервісу до листів. Користувачі матимуть можливість відображення результатів пошуку в хронологічному порядку.

Перегляд пошуку до і після. Фото: Google

Нагадаємо, Google все активніше використовує штучний інтелект не лише для створення нових продуктів, а й для розробки власного програмного коду. Генеральний директор компанії Сундар Пічаї під час звіту за третій квартал 2024 року заявив, що більше чверті нового коду Google створюється ШІ та потім перевіряється інженерами компанії.