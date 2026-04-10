Світові поставки смартфонів впали на 6% на тлі дефіциту мікросхем

Світові поставки смартфонів у першому кварталі 2026 року скоротилися на 6% у річному обчисленні на тлі дефіциту компонентів пам’яті DRAM і NAND, а також слабкого споживчого попиту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на оцінку Counterpoint Research.

Дефіцит мікросхем порушив ланцюги постачання та підвищив витрати виробників, змусивши їх коригувати цінову політику та відкладати запуск нових моделей.

Додатковий тиск на ринок чинили геополітична напруженість на Близькому Сході, зростання енергетичних і логістичних витрат, а також стримані споживчі настрої.

За оцінками аналітиків, виробники пам’яті переорієнтували постачання на сегмент дата-центрів і рішень для штучного інтелекту, що посилило дефіцит у споживчій електроніці.

У результаті зросла собівартість пристроїв, що особливо вдарило по бюджетному та середньому сегментах і стимулювало попит на відновлені смартфони.

Лідери ринку

Лідером ринку за підсумками кварталу вперше стала Apple із часткою 21% і зростанням поставок на 5% у річному обчисленні. Компанія змогла утримати позиції завдяки високому попиту на лінійку iPhone 17, ефективному управлінню ланцюгами постачання та сильним результатам на ключових ринках Азії.

Samsung посіла друге місце з часткою 20%, водночас її поставки скоротилися на 6% через затримку запуску серії Galaxy S26 і слабкість у масовому сегменті. Компанія посилила фокус на преміум-сегменті та оптимізувала продуктову лінійку.

Xiaomi зберегла третю позицію з часткою 12%, однак зазнала найбільшого падіння серед топ-5 — на 19% у річному обчисленні. Основний тиск пов’язаний із високою залежністю від чутливого до ціни сегмента, який найбільше постраждав від зростання вартості компонентів.

Четверте і п’яте місця посіли OPPO та vivo з частками 11% і 8% відповідно. Обидві компанії демонстрували відносну стійкість, зокрема за рахунок сильних позицій у середньому сегменті та на ключових регіональних ринках.

Поза межами першої п’ятірки швидке зростання зафіксували Google (+14%) і Nothing (+25%), що пов’язано з розширенням присутності в каналах збуту, чітким позиціонуванням продуктів і використанням технологічної диференціації.

Аналітики очікують, що тиск на ринок збережеться: дефіцит пам’яті може тривати до 2027 року. У цих умовах виробники зосереджуватимуться на підвищенні маржинальності, скороченні низькорентабельних моделей і розвитку сервісів та екосистем.

